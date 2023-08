Umwelthilfe fordert Genehmigungspflicht für Abrisse von Gebäuden

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Umwelthilfe hat sich für eine Genehmigungspflicht für den Abriss von Gebäuden ausgesprochen. Vor allem viele Ein- und Zweifamilienhäuser dürfen in Deutschland je nach Größe ohne Genehmigung abgerissen werden, was nach Ansicht der Umwelthilfe mit Blick auf den Klimaschutz vermieden werden sollte. Bei der Entscheidung gegen einen Abriss könnten tonnenweise CO2-Emissionen eingespart werden, sagte DUH-Geschäftsführerin Barbara Metz am Mittwoch in Berlin. Zudem gingen Ressourcen durch einen Abriss verloren. "Es ist vollkommen unverständlich, warum die Bauministerin zulässt, dass vermeidbare Abrisse jedes Jahr Millionen Tonnen CO2 freisetzen und wertvolle Ressourcen vernichten", sagte Metz.

Aus ihrer Sicht sei es rechtlich unkompliziert, eine Abrissgenehmigungspflicht auf Basis einer Ökobilanzierung in die Musterbauordnung aufzunehmen. "Nur dann werden auch die Bundesländer nachziehen und die Regelung in den Landesbauordnungen integrieren", sagte Metz. Bei unvermeidbaren Abrissen müssten Wiederverwendungs- und Recyclingkonzepte sicherstellen, dass Materialien nicht verschwendet würden. Inwieweit Abrisse genehmigt werden müssen, wird von den Ländern gesetzlich geregelt.

Bei zahlreichen Gebäuden stellt sich je nach Sanierungsbedarf bei den Eigentümern schnell die Frage, ob ein Neubau letztlich kostengünstiger ausfällt - die Klimabilanz wird dabei aber meist nicht berücksichtigt. Die rechtlichen Regelungen sind in den Bundesländern dabei unterschiedlich, kleinere Wohngebäude können oft komplett ohne Genehmigung abgerissen werden.

Eigentümerinnen und Eigentümer steckten nach einer gemeinsamen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Baudienstleisters Heinze im vergangenen Jahr rund 67 Milliarden Euro in energetische Sanierungen, rund 40 Prozent mehr als 2011. Wenn man den Effekt der über diesen Zeitraum gestiegenen Preise herausrechnet, liegen die Ausgaben allerdings heute niedriger, wie aus der am Dienstag öffentlich gewordenen Studie hervorgeht. "Das Niveau der energetischen Sanierungen reicht nicht aus, um das Potenzial der Energieeinsparungen im Gebäudesektor auszuschöpfen", erklärte dazu der DIW-Ökonom Martin Gornig. "Es fehlte in der Bauwirtschaft in den vergangenen Jahren schlicht an Kapazitäten - und der Neubau war für die Unternehmen im Zweifel lukrativer", erklärte Co-Autorin Katrin Klarhöfer von Heinze./nif/DP/mis