USA: Baubeginne legen merklich zu - Baugenehmigungen kaum verändert

Die Entwicklung in der Bauwirtschaft der USA war im Juli uneinheitlich. Die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten stieg im Monatsvergleich um 3,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Hier war lediglich ein Anstieg um 1,1 Prozent erwartet worden. Allerdings waren die Baubeginne im Vormonat mit revidierten 11,7 Prozent noch stärker gefallen als zunächst ermittelt.

Die Baugenehmigungen fielen im Juli schwächer als erwartet aus. Sie legten lediglich um 0,1 Prozent zum Vormonat zu. Hier war ein Anstieg um 1,5 Prozent prognostiziert worden. Die Genehmigungen laufen den Baubeginnen zeitlich voraus und geben einen Hinweis auf die zu erwartende Bautätigkeit.