Waldbrände auf Teneriffa - Vier Dörfer evakuiert

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Teneriffa (Reuters) - Auf der kanarischen Insel Teneriffa ist im Naturpark rund um den Vulkan Teide ein Waldbrand ausgebrochen.

Behörden ordneten am Mittwoch die Evakuierung von vier Dörfern an. "Dieser Brand hat ein enormes Potenzial, wir haben um zusätzliche Unterstützung gebeten", sagte Rosa Davila, Präsidentin des Stadtrats von Teneriffa, im lokalen Radio. "Es betrifft hauptsächlich den Corona Forestal (Nationalpark), es gibt viele Kiefern und Wälder. Es ist ein steiles Gebiet und Flugzeuge sind notwendig."

Am frühen Mittwochmorgen hatte das Feuer, das am Dienstagabend ausgebrochen war, bereits rund 130 Hektar in der Nähe des Vulkans Teide, Spaniens höchstem Gipfel, verwüstet. Wie Canarias Radio berichtete, flogen Lösch-Hubschrauber über das Gebiet. Die Dörfer Arrate, Chivisaya, Media Montaña und Ajafona seien evakuiert worden, hieß es.

In der vergangenen Wochen wurden die Kanarischen Inseln von einer Hitzewelle heimgesucht. Rettungsdienste warnten, die Trockenheit erhöhe die Gefahr von Waldbränden.

(Bericht von Corina Pons und Inti Landauro, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)