Chinesische "Schattenbank" Zhongzhi in Bedrängnis

Shanghai (Reuters) - Beim chinesischen Finanzkonglomerat Zhongzhi wird das Geld knapp.

Das Unternehmen aus Peking, das den in eine Schieflage geratene Treuhandfonds-Anbieter Zhongrong kontrolliert, räumte Liquiditätsschwierigkeiten ein, wie aus dem Video-Mitschnitt eines Treffens mit Investoren vom Mittwoch hervorgeht. Zhongzhi plant nun eine Umschuldung und sucht strategische Investoren. Dazu hat das Unternehmen laut dem Video eine der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften angeheuert, die die Bilanzen unter die Lupe nehmen soll. Zhongrong International Trust, an der Zhongzhi 33 Prozent hält, leidet unter der Immobilienkrise und hatte seit Ende Juli laut Anlegern die Fristen für Zahlungen auf Dutzende von Investment-Produkten verstreichen lassen.

Zhongzhi war für eine Stellungnahme zu dem Video zunächst nicht erreichbar. Das Konglomerat gilt als eine der misstrauisch beäugten "Schattenbanken", die weitgehend unkontrolliert agieren und denen die Regierung in Peking schon seit Jahren Einhalt zu gebieten versucht. Zhongzhi hatte in den 1990er Jahren als Holz- und Grundstückshändler begonnen, expandierte aber schnell in andere Branchen von der Chipindustrie bis zum Bergbau. Vor allem aber betätigt sich Zhongzhi in der Finanzbranche: Neben der in Schieflage geratenen Zhongrong gehören fünf Fondsgesellschaften und vier Vermögensverwalter zu dem Imperium. Insgesamt verwaltet Zhongzhi mehr als eine Billion Yuan (125 Milliarden Euro).

In den Treuhandfonds ("Trusts") von Zhongrong, die Anleger mit Renditen von sechs bis sieben Prozent lockten, stecken allein 700 Milliarden Yuan. Ende 2022 waren 10,7 Prozent davon in Immobilien investiert.

Die Prüfer hätten bereits im Juli mit ihrer Arbeit begonnen, erklärten das Zhongzhi-Management bei dem Investorentreffen. Man könne nicht wissen, ob das Unternehmen Insolvenz anmelden müsse, bevor die Prüfung der Bilanzen abgeschlossen sei. Ziel sei eine geordnete Rettung aus eigener Kraft, auch eine Pleite sei aber möglich. Wie hoch die Schuldenlast ist, um die es bei der Sanierung geht, ließen die Zhongzhi-Manager offen.

Es wäre nicht der erste große chinesische Mischkonzern, der in Schieflage gerät: Der Versicherer Anbang und die HNA Group waren ebenfalls schnell gewachsen und danach zusammengebrochen. Zhongzi-Gründer Xie Zhikun war Ende 2021 an einem Herzanfall gestorben. Seine Witwe ist die bekannte Sängerin Mao Amin. Von Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen hat sich Zhongzhi in den vergangenen Jahren getrennt, nachdem die Regierung den Druck auf Schattenbanken verstärkt hatte und sich die Immobilienmärkte eintrübten.

(Redaktion Shanghai; Mitarbeit: Ziyi Tang und Ryan Woo; Geschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)