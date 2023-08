DAX® - Diese Unterstützungen sollten Sie kennen!

Vielen Dank für die vielen Hinweise, die wir gestern zum „Daily Trading“ erhalten haben. In die objektiv anhand der Quartalsregel nach Gann ermittelten Stop-Loss-Marke hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Deshalb senden wir die Analyse mit den korrekten Niveaus heute noch einmal. Chapeau an unsere aufmerksame Leserschaft. Die Atempause seit Anfang August kommt beim DAX® nicht gänzlich überraschend und passt zudem bestens in die saisonale Landschaft – die klassische Sommerdelle eben. Für Anlegerinnen und Anleger geht es deshalb vor allem darum, die wichtigsten Haltemarken zu identifizieren. Mit dem Tief von vorgestern (15.703 Punkte) hat das Aktienbarometer das August-Low (15.706 Punkte) nochmals bestätigt. Knapp darunter definiert das untere Bollinger Band (akt. bei 15.620 Punkten) zusammen mit verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei 15.600 Punkten einen weiteren Rückzugsbereich. Danach bildet das Juli-Tief (15.456 Punkte) die nächste elementar wichtige Bastion. Das zuletzt genannte Level bei 15.456 Punkten steckt sogar die entscheidende Schaltstelle ab, denn bei einem Abgleiten unter dieses Level schlägt die aktuelle Seitwärtsphase in eine Topbildung um.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

