GNW-Adhoc: SIOS Technology kündigt Partnerschaft mit ACP IT Solutions an und erweitert damit die Vorteile seiner Softwarelösungen für Hochverfügbarkeit

^SAN MATEO, Kalifornien, Aug. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIOS Technology Corp.

(http://www.us.sios.com/), ein führender Anbieter von Hochverfügbarkeits- (HA) und Disaster-Recovery-Lösungen (DR), hat heute eine Partnerschaft mit ACP IT Solutions GmbH Dresden (https://www.acp.de/standorte/dresden) bekanntgegeben, die Kunden in Deutschland, der Schweiz und Österreich bei der Bereitstellung und Entwicklung von IT-Infrastrukturlösungen unterstützt. ACP IT wird die Softwaredistribution für die Produkte SIOS DataKeeper und SIOS LifeKeeper sowie den deutschsprachigen Level-1-Support für diese Produkte für seine Kunden bereitstellen, um sie dabei zu unterstützen, Hochverfügbarkeit für Anwendungen, Datenbanken und Dateispeicher sowohl in den Rechenzentren vor Ort als auch in der Cloud zu erreichen. Neben Cloud Computing und Softwareentwicklung konzentriert sich ACP IT Solutions auf die Beratung, Planung und Entwicklung von CRM-Lösungen und die Bereitstellung von Hochverfügbarkeit für geschäftskritische Anwendungen. Das Unternehmen arbeitet mit großen und mittelständischen Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen zusammen, darunter: Energie, Finanzdienstleistungen, Lebensmittelgroß- und -einzelhandel, Maschinenbau, Gesundheitswesen und viele mehr. Als SIOS-Technologiepartner wird ACP IT Solutions die Leistungsfähigkeit der SIOS-Software nutzen und einen umfassenden Support bieten, der eine nahtlose Integration in die bestehende Infrastruktur der Kunden gewährleistet. SIOS Technology liefert Failover-Clustering-Software, die kritische Anwendungen, Datenbanken und ERP-Systeme wie SQL Server, SAP HANA, Oracle, MaxDB und CAS genesisWorld vor Ausfallzeiten und Katastrophen schützt. ?Die Partnerschaft mit SIOS Technology ist eine natürliche Erweiterung unseres derzeitigen Produkt- und Dienstleistungsangebots. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unseren Kunden einen zuverlässigen, einfach zu verwaltenden Weg zu bieten, ihre Anwendungen vor Ausfallzeiten und Katastrophen zu schützen - unabhängig davon, ob sie vor Ort oder in der Cloud laufen", so Sten Jacobson, Managing Director, CEO, ACP IT Solutions GmbH. ?Wir freuen uns, dass ACP IT Solutions unser neuester Vertriebspartner in der DACH-Region ist", so Masahiro Arai, COO von SIOS Technology. ?Das Unternehmen hat einen ausgezeichneten Ruf dafür, seinen Kunden die höchste Qualität an Dienstleistungen zu bieten. Mit ACP IT Solutions haben wir einen starken Partner gefunden, der Unternehmen hilft, die Komplexität bei der Sicherstellung der Hochverfügbarkeit kritischer Anwendungen zu reduzieren und die Kosten und Folgen von Ausfallzeiten zu vermeiden." Über SIOS Technology Corp. Die Lösungen von SIOS Technology Corp. zur Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung gewährleisten die Verfügbarkeit und verhindern Datenverluste für kritische Windows- und Linux-Anwendungen, die in physischen, virtuellen, Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen betrieben werden. Die SIOS- Clustering-Software ist für jede IT-Infrastruktur mit Anwendungen, die ein hohes Maß an Ausfallsicherheit erfordern, unverzichtbar. Sie gewährleistet Betriebszeiten ohne Leistungs- oder Datenverluste und schützt Unternehmen vor lokalen Ausfällen und regionalen Störungen, ob geplant oder ungeplant. SIOS Technology Corp. (https://us.sios.com (https://us.sios.com/)) wurde 1999 gegründet, hat seinen Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen rund um die Welt. SIOS, SIOS Technology, SIOS DataKeeper, SIOS LifeKeeper und die zugehörigen Logos sind eingetragene Marken oder Marken der SIOS Technology Corp. und/oder ihrer verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer. Medienkontakt: Beth Winkowski Winkowski Public Relations, LLC für SIOS 978-649-7189 bethwinkowski@US.SIOS.com (mailto:bethwinkowski@US.SIOS.com) °