Umfrage: Mehrheit gegen Lieferung von Marschflugkörpern an Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Gut die Hälfte der Menschen in Deutschland ist laut einer aktuellen Umfrage gegen eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. 52 Prozent der Wahlberechtigten äußerten sich ablehnend, wie aus dem ARD-"Deutschlandtrend" im ARD-"Morgenmagazin" hervorgeht. Nur 36 Prozent sind dafür, 12 Prozent positionieren sich nicht.

Der Umfrage zufolge ist die Ablehnung in den ostdeutschen Bundesländern besonders stark (70 Prozent), während in den westdeutschen Bundesländern 47 Prozent dagegen und 40 Prozent dafür sind.

Unterschiede gibt es auch nach Parteipräferenzen. 76 Prozent der AfD-Anhänger lehnten die Lieferung in der Umfrage ab, während Wähler der Grünen (68 Prozent) und der FDP (56 Prozent) sich überwiegend zustimmend äußerten.

Die Ukraine fordert seit längerem von der Bundesregierung die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper für die Verteidigung gegen Russland. Kanzler Olaf Scholz äußerte sich am Sonntag zurückhaltend. Im ZDF-"Sommerinterview" sagte der SPD-Politiker, so wie in der Vergangenheit werde die Bundesregierung jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen - was gehe, was Sinn mache, was der deutsche Beitrag sein könne./utz/DP/jha