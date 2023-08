US-Anleihen: Kursverluste nach robusten Wirtschaftsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag an ihre jüngste Schwäche angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,26 Prozent auf 109,28 Punkte. Die Rendite für die Papiere dieser Laufzeit stieg auf 4,30 Prozent. Sie näherte sich damit bis auf Nuancen an das höchste Niveau seit 2007.

Wirtschaftsdaten bewegten den Anleihemarkt zunächst kaum. Das Geschäftsklima in der Wirtschaftsregion Philadelphia hellte sich im August überraschend und auch deutlich auf. Eine sinkende Zahl von Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe deutet außerdem auf einen weiter robusten Arbeitsmarkt hin. Damit untermauerten die Konjunkturdaten, dass die Fed noch Spielraum hat, um die Inflation zu bekämpfen.

Die US-Notenbank beobachtet den Arbeitsmarkt genau, da er sich auch auf die Inflationsentwicklung auswirkt. Am Vorabend (MESZ) hatte die Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed bereits deutlich gemacht, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation offen bleibt. Klare Hinweise auf eine weitere Zinserhöhung gab es aber auch nicht. Entscheidend seinen die Wirtschaftsdaten, hieß es./tih/he