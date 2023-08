Aktien New York Schluss: Wenig bewegt - deutliches Wochenminus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am letzten Handelstag einer schwachen Woche nur noch wenig von der Stelle bewegt. Der Dow Jones Industrial glich am Freitag zwar seine Anfangsverluste aus, andere Indizes verbuchten aber zum vierten Mal in Folge ein Minus. Die zentralen Themen blieben die gleichen: Anleger befürchten weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed und blicken mit wachsender Sorge auf die chinesische Wirtschaft.

Der Dow Jones Industrial schaffte den Dreh ins Plus: Der Leitindex schloss 0,07 Prozent höher bei 34 500,66 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab hingegen um 0,01 Prozent auf 4369,71 Punkte nach. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verlor 0,14 Prozent auf 14 694,84 Zähler. Die drei bedeutenden Kursbarometer verbuchten Wochenverluste von bis zu 2,2 Prozent.

Die Stabilisierung am Freitag ging einher mit einer leichten Erholung am Anleihemarkt. Die Rendite für Papiere mit zehnjähriger Laufzeit, die sich zuletzt dem höchsten Niveau seit 2007 genähert hatte, ging auf 4,25 Prozent zurück. Die Anleiherenditen waren zuletzt von der Spekulation auf weiter steigende Leitzinsen gestützt worden. Experten zufolge mache höhere Renditen Anleihen als Anlagealternative zu Aktien attraktiver.