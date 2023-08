Allianz legt zweiten Kreditfonds auf - 1,5 Mrd Euro angepeilt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Die Allianz will noch in diesem Jahr einen zweiten milliardenschweren Kreditfonds auflegen.

Für den Allianz Global Diversified Private Debt Fund II (AGDPDF II) will der Münchner Versicherer mindestens 1,5 Milliarden Euro einsammeln, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Der erste Kreditfonds von Allianz Global Investors (AllianzGI) war im April mit einem Volumen von 3,3 Milliarden Euro geschlossen worden, mehr als dem Doppelten des Zielvolumens.

Die Anlageklasse, die erst in der Folge der Finanzkrise 2008 entstanden war, als Banken als Kreditgeber ausfielen, wird bei institutionellen Investoren immer beliebter. Inzwischen ist der Markt rund 1,5 Billionen Dollar groß. Allein im laufenden Jahr wurden nach Preqin-Daten bisher Kreditfonds im Volumen von 130 Milliarden Dollar aufgelegt.

Der Münchner Versicherer legt über AllianzGI seit einigen Jahren Fonds auf, an denen sich auch außenstehende Investoren neben der Allianz selbst beteiligen können. Damit erhöht die Allianz ihre Schlagkraft. Begonnen hatte sie mit Infrastruktur-Fonds. Der AGDPDF II vergibt aber wie sein Vorläufer nicht selbst Darlehen, sondern investiert in andere Kreditfonds und in Co-Investments mit Kreditgebern.

