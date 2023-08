DAX® - Schlüsselzone unter Druck

Im August hat der DAX® bisher einen mehr als schweren Stand. Auf Wochenbasis droht bspw. die dritte rote Wochenkerze in Serie. In dieser Gemengelage betonen wir weiter die nächsten Unterstützungen, zumal bei den deutschen „blue chips“ im Verlauf des Nachmittags nochmals Abgabebereitschaft aufkam. Letztere sorgt für einen Tagesschlusskurs (15.677 Punkte) im Dunstkreis des Tagestiefs. Deshalb nochmals zur Erinnerung: Die Hoch- und Tiefpunkte bei 15.600 Punkten bilden eine erste Haltezone. Noch wichtiger ist das Julitief bei 15.456 Punkten. Dieses Niveau markiert die Schwelle zwischen der laufenden Seitwärtsphase und einem Umschlagen in eine Topformation. Apropos Seitwärtsphase: Zur Wahrheit des bisher guten Investmentjahrgangs 2023 gehört auch, dass die Performance letztlich aus dem starken 1. Quartal stammt. Mit anderen Worten: Seit Anfang April stehen beim DAX® keine weiteren Kursgewinne zu Buche. Gestern haben wir den Blick auf die aktuelle Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) aus Platzgründen nicht mehr unterbekommen. Das Sentiment hat sich etwas abgekühlt. Die konkreten Prozentsätze (35,9% Bullen, 34,0 % neutral, 30,1 % Bären) sind aber jeweils nah an den historischen Mittelwerten.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

