Erste Risse zwischen Kanzler und SPD - Gratwanderung für Parteispitze

- von Andreas Rinke

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Lars Klingbeil ist bekennender Fan von Bürgerdialogen. Aber am Donnerstagabend hagelt es in Frankfurt für den SPD-Co-Chef deutliche, wenn auch freundlich verpackte Kritik.

"Wo ist die SPD"?, fragt eine ältere SPD-Anhängerin Klingbeil. Sie höre immer nur vom Streit der kleinen Ampel-Parteien Grüne und FDP. Dabei seien die Sozialdemokraten die Kanzlerpartei. "Die SPD soll zwar nicht so laut wie die AfD werden. Aber sie muss lauter werden", fordert eine zweite Sozialdemokratin. Denn als immer nur vermittelnde Partei verschwimme das eigene Image völlig.

Die Publikumsfragen beschreiben ein heikles Problem, mit dem sich die SPD-Vorsitzenden Klingbeil und Saskia Esken konfrontiert sehen: Sie befinden sich auf einer Gratwanderung zwischen Loyalität zum SPD-Kanzler und dem Wunsch nach einem stärkeren eigenen Profil der Sozialdemokraten. In den vergangenen Wochen hat sich die Abwägung entscheidend verändert: Die Umfragewerte sorgen für Unruhe, und die Partei muss Positionen entwickeln, mit denen sie in Wahlkämpfen punkten kann - über die Regierungspolitik hinaus.

ABSTAND ZU KOALITIONSVERTRAG UND SCHOLZ

Die Umfragewerte sind für die SPD auf 17 bis 19 Prozent und den dritten Platz im Parteienspektrum hinter Union und AfD gesunken. Das macht vor allem Ministerpräsidenten wie Dietmar Woidke (SPD) nervös, der sich 2024 Landtagswahlen in Brandenburg stellen muss. Er befürchtet, dass ihn der Bundestrend nach unten ziehen wird. Aber auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil oder die Landeschefin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, monierten im Heizungsstreit, dass die SPD bei den Ampel-Abstimmungen zu zögerlich vorgegangen sei.

Noch schlimmer aus Sicht der SPD: Die Werte von Kanzler Olaf Scholz, der Gallionsfigur der Ampel und der SPD, stürzen ab. In Umfragen wird er als führungsschwach bezeichnet. Im ZDF-Politbarometer äußerten sich am Freitag erstmals seit seinem Amtsantritt Ende 2021 mehr Befragte mit ihm unzufrieden als zufrieden. "Nur wenn die Werte von Scholz deutlich höher sind als die der SPD, sorgt dies für Ruhe in der Partei", erklärt ein führender Sozialdemokrat. Nur Erfolg beruhigt die Nerven.

Hinzu kommt, dass Parteien zur Mitte der Legislaturperiode beginnen, sich langsam für die nächste Wahl aufzustellen. Dafür werden Positionen entwickelt, die über den Koalitionsvertrag hinausweisen und mit denen man sich im Wahlkampf abheben will. Aber das schafft automatisch Spannungen gerade in einer Kanzlerpartei. Klingbeil etwa setzt sich für einen Mindestlohn von 14 Euro pro Stunde ein - Kanzler Olaf Scholz betont, dass er nicht in die Tarifautonomie eingreifen wolle. Klingbeil will eine Reform des Ehegattensplittings - Scholz muss für den Koalitionsfrieden mit Blick auf die FDP betonen, dass dies kein Projekt für diese Legislaturperiode sei. Co-Parteichefin Saskia Esken stellt ein ums andere Mal die Schuldenbremse infrage und plädiert für ein AfD-Verbot. Der Kanzler verweist auf die Verfassung und die Zuständigkeit des Verfassungsschutzes.

Auch wenn noch jede Schärfe in der innerparteilichen Debatte fehlt: Die öffentlich wahrnehmbare Kluft zwischen Partei und ihrem Kanzler wird größer. Erschwerend kommt dazu, dass Klingbeil gleichzeitig dafür plädiert, dass sich seine Partei aus öffentlichen Querelen mit den Ampel-Partnern heraushalten sollte.

OFFENER STREIT ÜBER DEN INDUSTRIESTROMPREIS

Am gravierendsten aber ist der Streit bei der Frage, ob ein subventionierter Industriestrompreis eingeführt werden soll. Hier stellen sich immer mehr SPD-Politiker offen gegen den Kanzler. Dabei hat Scholz seine grundsätzliche Ablehnung noch am Mittwoch deutlich betont. Aber am Donnerstag forderten Klingbeil und der bayrische SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn, die Wirtschaft zu entlasten. Die Zeit der Beinfreiheit für den SPD-Kanzler dürfte bei diesem Thema spätestens enden, wenn die sozialdemokratische Bundestagsfraktion den subventionierten Strompreis auf ihrer Klausurtagung Ende August beschließen wird.

Zugleich grummelt es bei den Jusos, weil sie die Forderung von Scholz und Innenministerin Nancy Faeser nach schnelleren Abschiebungen nicht anerkannter Asylbewerber kritisch sehen. Breite offene Kritik gebe es derzeit nur nicht, weil alle wüssten, dass dies Faeser im hessischen Landtagswahlkampf schaden werde, heißt es in der Partei.

Letztlich steht auch die Parteispitze vor einem Dilemma: Klingbeil weiß ebenso wie der Kanzler, dass es sehr schwer werden dürfte, etwa den Industriestrompreis in der Ampel gegen die FDP durchzusetzen. Die Forderungen des Co-Parteichefs hätten somit wenig Gewicht, alle Profilschärfung wäre vergebens. Wenn sich SPD und die Grünen dennoch durchsetzen, wäre das für die SPD-Spitze ein Erfolg auf Kosten des Kanzlers: Der Eindruck würde verstärkt, dass Scholz nur ein Getriebener und kein Treiber ist.

