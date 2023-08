GNW-Adhoc: Schweizer Reisende: Top 10 der meistbesuchten Länder

^TORONTO, Aug. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Reise-App Visited (https://visitedapp.com) der Arriving In High Heels Corporation hat eine Liste mit den Top 10 der meistbesuchten Länder für Schweizer Reisende (https://visitedapp.com/top-lander-die-man-von-der-schweiz-aus-besuchen-kann/) veröffentlicht. Die Schweizer Reisenden sind die Menschen, die auf der Welt am meisten herumkommen. Laut der App Visited, die über 1,78 Millionen Nutzer hat, besucht ein durchschnittlicher Reisender 22 Länder. Die App Visited ermöglicht es den Nutzern, ihre Reisen (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arrivinginhighheels.visited&h l=de_DE&gl=US) auf der Karte nachzuverfolgen, die beliebtesten Reiseziele nach Kategorien anzuschauen, persönliche Reisepläne zu erstellen und anzuzeigen, wie viel Prozent der Welt sie bereits bereist haben. Mit der Kartenfunktion können die Nutzer eine Karte der Länder (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arrivinginhighheels.visited&h l=de_DE&gl=US) erstellen, die sie bereist haben oder besuchen möchten, sowie Regionen und Städte kartieren. Reiselisten helfen den Nutzern, sich durch das Hinzufügen neuer Reiseziele (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arrivinginhighheels.visited&h l=de_DE&gl=US) nach Interesse oder Erfahrungen inspirieren zu lassen. Während der Reiseplaner die Länder sortiert, die die Nutzer noch besuchen möchten, indem er die Anzahl der Sehenswürdigkeiten auf ihrer Wunschliste zählt, ermöglicht es die Funktion den Nutzern auch, mit den Fingern Bilder hin- und herzuwischen, um neue Orte zu entdecken. Zu den 10 meistbesuchten Ländern für Schweizer Reisende gehören: 1. Italien 2. Frankreich 3. Deutschland 4. Spanien 5. Vereinigtes Königreich 6. Österreich 7. Vereinigte Staaten 8. Griechenland 9. Niederlande 10. Portugal ?Obwohl die Schweizer das meistreisende Volk der Welt sind, reisen sie eher zu grenznahen Zielen oder nehmen Kurzstreckenflüge. Wie andere europäische Reisende träumen auch Schweizer Reisende von Australien, Island und Japan als ihren Top- Wunschzielen", so Anna Kayfitz, Gründerin der App Visited. Um weitere Reisetrends bei globalen Nutzern zu sehen, laden Sie den Reisebericht herunter: https://visitedapp.com/travel-report-results/ Über die App Visited: Die App Visited ist eine Reise-App, mit der Nutzer ihre Reisen kartieren, neue Ziele entdecken und ihre zukünftigen Reisen planen können. Durch die Bereitstellung von Daten zu den von den Nutzern am meisten gewünschten Reisezielen, ihren persönlichen Reisestatistiken und beliebten Orten können die Nutzer fundierte Entscheidungen über ihre nächste Reise treffen. Beliebte Reiselisten enthalten Reiseziele geordnet nach: beliebten Strandzielen (https://visitedapp.com/die-10-meistbesuchten-strande-der-welt/), antiken Stätten, Hauptstädten der Welt, Weltwunder (https://visitedapp.com/top-10-der- meistbesuchten-weltwunder/), Skigebieten und Kunstmuseen (https://visitedapp.com/top-10-liste-der-meistbesuchten-kunstmuseen/). Um weitere Ranglisten der beliebtesten Reiseziele (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arrivinginhighheels.visited&h l=de_DE&gl=US) zu sehen, können Nutzer Visited auf iOS (https://apps.apple.com/de/app/visited-map-where-ive-been/id846983349) oder Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arrivinginhighheels.visited&h l=de_DE&gl=US) herunterladen. Um mehr über die App Visited zu erfahren, besuchen Sie https://visitedapp.com (https://visitedapp.com/visited-reise-app/). Über die Arriving In High Heels Corporation Die Arriving In High Heels Corporation (http://www.arrivinginhighheels.com) ist ein Unternehmen für mobile Apps, zu denen Pay Off Debt, XWalk und Visited (http://visitedapp.com), ihre beliebteste App, gehören. Kontaktinformationen Anna Kayfitz anna@arrivinginhighheels.com (https://stats.newswire.com/x/html?final=bWFpbHRvOmFubmFAYXJyaXZpbmdpbmhpZ2hoZWV scy5jb20&hit,sum=WyIzbGIzOGEiLCIzbGIzOGIiLCIzbGIzN2wiXQ) °