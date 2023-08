Irans Außenminister traf saudischen Kronprinzen

Dubai (Reuters) - Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat den iranischen Außenminister Hossein Amirabdollahian empfangen.

Dies teilten beide Länder am Freitag mit. Demnach fand das Gespräch in der saudischen Hafenstadt Dschidda statt. Es war das ranghöchste bilaterale Treffen der früheren Erzfeinde seit Beginn der Annäherung vor einigen Monaten. Der iranische Sender Press TV zitierte aus der Teheraner Delegation, das Treffen sei "sehr gut" verlaufen. Die amtliche saudische Nachrichtenagentur SPA berichtete, Salman und Amirabdollahian hätten über regionale und internationale Entwicklungen gesprochen.

Der schiitisch geprägte Iran und das sunnitisch dominierte Saudi-Arabien galten über Jahrzehnte als Erzfeinde in der islamischen Welt und haben sich etwa in Syrien und Jemen Stellvertreter-Kriege geliefert. In den vergangenen Monaten haben sich die Beziehungen beider Länder aber etwas entspannt. Im März hatten der Iran und Saudi-Arabien unter Vermittlung von China vereinbart, die Kluft auf diplomatischer Ebene zu überwinden und ihre Beziehungen wiederherzustellen, die 2016 abgebrochen worden waren. Anfang Juni eröffnete der Iran seine Botschaft in Saudi-Arabien wieder. Mitte Juni war der saudi-arabische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan zu Gast in Teheran. Bei dem Besuch vereinbarten er und sein iranischer Kollege Amirabdollahian eine bessere Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen in der Region.

