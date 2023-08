Münchener Rück - Gegen den Trend fest

Mit einem eher defensiven Ansatz filtern wir jede Woche die 160 Werte aus DAX®, MDAX® und SDAX® gemäß der Kriterien Relative Stärke nach Levy (RSL) und Average True Range (ATR). Es werden also die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“ mit dem Ziel kombiniert, möglichst trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Einzelwerte herauszufiltern. Seit Wochen fällt die Münchener Rück-Aktie in diese Kategorie. Doch die Attraktivität des Titels kommt noch aus einer anderen Richtung: Zum einen zählt das Papier zu den wenigen DAX®-Werten, die im August gegen den Trend zulegen konnten. Zum anderen notiert die Aktie deutlich über dem „Vor-Corona-Hoch“ von 284,20 EUR – ein Phänomen, welches bisher nur wenigen Versicherungstiteln gelang. Charttechnisch kommt ein neues Verlaufshoch und der Spurt über die obere Begrenzung (akt. bei 347,77 EUR) des seit 2003 bestehenden Haussetrendkanals hinzu. Im Rahmen der laufenden Trendbeschleunigung könnte selbst das historische Rekordhoch vom November 2000 bei 378,29 EUR wieder ins Visier genommen werden. Unterstützungen bestehen dagegen in Form der o. g. Kanalbegrenzung (347,77 EUR), der 38-Wochen-Linie (akt. bei 327,86 EUR) und des Hochs vom Februar 2020 (284,20 EUR).

Münchener Rück (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Münchener Rück

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.