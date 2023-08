Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Demokratie-Skepsis

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Demokratie-Skepsis:

"Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland hat nur noch ein weniger großes oder gar ein geringes Vertrauen in die Demokratie - eine beunruhigende Zahl. Drei Jahre Corona-Ausnahmezustand, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, Klima, Flüchtlingskrise dürften ein Teil der Erklärung sein. Permanente Anspannung und Überlastung münden in Erschöpfung, schlechte Laune und Pessimismus. Die Erregungsschleifen in den Echokammern der sozialen Netzwerke tragen das Ihre dazu bei. Und die Politik? Sie natürlich auch. Zwar lebt Demokratie vom Aushandeln politischer Interessen. Doch hat es die Ampel-Koalition damit zuletzt arg übertrieben - und bei ihrer quälenden Selbstfindung oftmals die Sorgen der Menschen aus dem Blick verloren."/yyzz/DP/he