Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Zeitenwende

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Zeitenwende:

"(.) Gut, dass nun der Geist, dass auch Deutschland zur Verteidigung gerüstet sein muss, wieder in die Streitkräfte und auch in das Beschaffungswesen eingezogen ist. (.) Das Sondervermögen für die Bundeswehr ist kein Anlass für dauerhaftes Schulterklopfen, sondern nicht mehr als ein Anfang. Das mühsame Ringen um das Zwei-Prozent-Ziel, das ja kein Fetisch ist, sondern eine NATO-Vereinbarung, die aus guten Gründen schon lange vor dem Ukrainekrieg getroffen wurde, spricht leider für sich. Am Ende muss eine gewisse Autarkie Deutschlands und Europas stehen, in der Energie- und Versorgungssicherheit wie in der Wehrhaftigkeit. Der Preis dafür ist nicht hoch, wenn man bedenkt, dass unser Leben in Freiheit, Frieden und Wohlstand auf dem Spiel steht."/DP/jha