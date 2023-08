Russland - Ukrainische Drohne beschädigt Gebäude in Moskau

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Eine ukrainische Drohne hat nach russischen Angaben ein Gebäude im Zentrum Moskaus beschädigt.

"Gegen 04.00 Uhr morgens Moskauer Zeit hat das Kiewer Regime einen weiteren Terroranschlag mit einem unbemannten Luftfahrzeug auf Objekte in Moskau und der Region Moskau verübt", teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Ein Reuters-Mitarbeiter berichtete, er habe eine starke Explosion gehört. Auf Bildern ist zu sehen, wie Arbeiter und Rettungskräfte das Dach des nicht bewohnten Gebäudes untersuchen.

Den Angaben zufolge wurde die Drohne zerstört, ihre Trümmer seien auf ein Gebäude im Expo Center gefallen. Der Komplex umfasst Ausstellungspavillons sowie Mehrzweckhallen und liegt weniger als fünf Kilometer vom Kreml entfernt. Der Flugverkehr auf den vier großen Flughäfen rund um die Hauptstadt - Wnukowo, Domodedowo, Scheremetjewo und Schukowski - wurde kurzzeitig unterbrochen. Sieben Flüge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet.

Die Regierung in Kiew nahm zunächst zu dem Drohnen-Angriff nicht Stellung. Sie äußert sich üblicherweise nicht dazu, wer hinter den Angriffen auf russisches Territorium steckt. Die Attacken mit Drohnen in Russland weit entfernt von der Front in der Ukraine haben zugenommen. Anfang Mai wurde eine Drohne über dem Kreml abgeschossen. Seitdem wurden mehrfach Gebäude in Moskau durch Drohnen beschädigt. Sowohl die Ukraine als auch Russland bestreiten, in dem fast 18-monatigen Krieg Zivilisten und zivile Infrastrukturen angegriffen zu haben.

