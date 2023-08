Scholz - Gesetzentwurf für Kindergrundsicherung zu 99 Prozent fertig

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Salzburg (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Ampel-Koalition bei der ab 2025 geplanten Kindergrundsicherung kurz vor der Einigung.

"Ich habe sehr dafür gesorgt, dass es einen großen Fortschritt gibt", sagte Scholz am Freitag in Salzburg bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem österreichischen Kanzler Karl Nehammer. "Wir sind mit 99 Prozent - vielleicht sind es nur 98 - fertig. Den Rest schaffen wir auch noch", fügte er hinzu. Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums liegt mittlerweile ein konkreter Gesetzentwurf von Ministerin Lisa Paus (Grüne) vor.

Paus hatte am Mittwoch einen Kabinettsbeschluss über Steuererleichterungen für Unternehmen in Milliardenhöhe verhindert. Die Grünen-Politikerin und ihre Partei ringen seit Monaten mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) um mehr Geld für die Kindergrundsicherung, die derzeitige Leistungen wie Kindergeld und Bürgergeld zusammenführen sollen. Die Grünen pochen zusätzlich auf Leistungsverbesserungen. Paus forderte für die Kindergrundsicherung zuletzt bis zu sieben Milliarden Euro an Mehrausgaben jährlich. In dem vom Kabinett beschlossenen Finanzplan bis 2027 sind dafür nur zwei Milliarden Euro zusätzlich ab 2025 vorgesehen. Scholz hatte Paus Anfang Juli beauftragt, bis Ende August einen in der Regierung abgestimmten und beschlussreifen Gesetzentwurf vorzulegen.

