Spannungen mit China - USA, Südkorea und Japan rücken zusammen

Hagerstown (Reuters) - Die USA, Japan und Südkorea rücken angesichts zunehmender Spannungen mit China zusammen.

Alle drei Länder wollten sich am Freitag bei einem Spitzentreffen im amerikanischen Camp David dazu verpflichten, sich in Krisen gegenseitig zu konsultieren, kündigten Regierungsvertreter an. Ziel is es, die militärische Zusammenarbeit auszubauen. Ein Verteidigungspakt ist aber nicht vorgesehen. Geplant sind mehrstündige Gespräche zwischen US-Präsident Joe Biden, dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol und den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida, in denen ein abgestimmtes Vorgehen erörtert werden soll. Zum Abschluss werden mehrere Erklärungen erwartet, in den es unter anderem um die Entwicklung von Spitzentechnik gehen soll.

China hatte Anfang Juli an Japan und Südkorea appelliert, sich dem "Zwang zur Einschüchterung und Beherrschung" zu widersetzen, ohne ausdrücklich die USA zu nennen. Spitzendiplomat Wang Yi hatte erklärt, "bestimmte große Länder außerhalb der Region" versuchten Einheit durch Spaltung zu ersetzen. Er rief Japan und Südkorea zu "strategischer Autonomie" auf.

Die Volksrepublik wirft den USA seit Jahren vor, eine globale Vorherrschaft anzustreben. Umgekehrt kritisieren die USA, China verfolge einen Expansionskurs im Indo-Pazifik und habe etwa eine militärische Eroberung Taiwans nicht ausgeschlossen. Beide Großmächte sind seit Jahren in einen Handelskonflikt verstrickt, in dem Export- und Importverbote eine wichtige Rolle spielen.

Als Erfolg gilt bereits jetzt, dass sich Japan und Südkorea zur Zusammenarbeit bereit zeigen. Zwischen beiden Ländern bestehen nach wie vor große Meinungsverschiedenheiten über Geschehnisse zwischen 1910 und 1945, als ganz Korea japanische Kolonie war. "Was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist eine atemberaubende Art von Diplomatie, die von mutigen Anführern sowohl in Japan als auch in Südkorea geleitet wurde", lobte der US-Koordinator für indo-pazifische Angelegenheiten, Kurt Campbell.

