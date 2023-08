Unerwartet starker Dämpfer für britischen Einzelhandel

LONDON (dpa-AFX) - Die Einzelhändler in Großbritannien haben im Juli weniger Umsatz gemacht. Im Monatsvergleich gingen die Erlöse um 1,2 Prozent zurück, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London bekannt gab und auf schlechte Wetterbedingungen und eine hohe Inflation hinwies. Analysten wurden von der Stärke des Dämpfers überrascht. Der Rückgang ist doppelt so stark ausgefallen wie erwartet. Das britische Pfund geriet nach den Daten etwas unter Druck.

Der Rückschlag für die britischen Einzelhändler ist erst der Zweite im laufenden Jahr. Vor dem Umsatzrückgang im Juli waren die Erlöse drei Monate in Folge gestiegen. Für den Vormonat Juni meldete das Statistikamt einen revidierten Zuwachs um 0,6 Prozent (zuvor 0,7 Prozent).

Ohne die Einbeziehung von Autos gingen die Umsätze ebenfalls zurück. In dieser Abgrenzung meldete das Statistikamt für Juli einen Dämpfer im Monatsvergleich um 1,4 Prozent.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, gingen die Umsätze im Handel mit Lebensmittel überdurchschnittlich stark zurück. Zudem seien die Umsätze mit Bekleidung gesunken, wobei auf das schlechte Wetter verwiesen wurde. Generell habe auch die hohe Inflation das Geschäft der britischen Einzelhändler gebremst, hieß es weiter./jkr/mis