Dax auf Erholungskurs - China im Blick

Frankfurt (Reuters) - Nach den Verlusten in der Vorwoche hat der Dax am Montag einen vorsichtigen Erholungskurs eingeschlagen.

Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart leicht im Plus bei 15.582 Punkten. Die Börsianer hofften auf eine Erholung, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Allerdings wird es diese Woche wohl am wenigsten von lokalen Faktoren abhängen, wie sich der Dax entwickelt. Entscheidend werden einmal mehr die größten Volkswirtschaften der Welt sein." So stünden vor allem die jährliche Konferenz der US-Notenbank Fed in Jackson Hole und die weitere Entwicklung in China im Fokus.

Bei den Einzelwerten warteten die Investoren auf die Geschäftszahlen des Fußball-Vizemeisters Borussia Dortmund, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

