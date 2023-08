DAX® - Spitz auf Knopf

Am vergangenen Freitag musste der DAX® weitere Kursabschläge hinnehmen. Damit steht auf Wochenbasis erneut eine „rote“ Verlustkerze zu Buche. Das passt ins Bild, denn der August ist drei Wochen alt und jedes Mal ergaben sich rote Wochenkerzen. In der Spitze lotete das Aktienbarometer das absolute Schlüssellevel von 15.456 Punkten fast punktgenau aus. Um die Bedeutung dieser Signalmarke zu untermauern, bleiben wir im Wochenbereich. In der höheren Zeitebene verläuft hier auch gleichzeitig auch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.468 Punkten). Anlegerinnen und Anleger können also den Signalcharakter der Schlüsselmarke von 15.456 Punkten praktisch nicht überschätzen, zumal unterhalb dieses Levels eine Topbildung vervollständigt würde. D. h. unterhalb dieser Bastion schlägt die laufende Tradingrange in eine obere Umkehr um. Bei einer negativen Weichenstellung eröffnet sich ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 1.000 Punkten. Ein kleines „bullishes“ Hintertürchen wollen wir uns noch offenlassen: Hierfür müsste der DAX® schnellstmöglich das Abwärtsgap vom Freitag bei 15.613/15.664 Punkten schließen. Letztlich wäre das ein erstes Indiz für ein Halten der o. g. Bastion.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

