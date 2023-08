Dax zur Eröffnung höher erwartet - Nvidia im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Dienstag hatte er 0,7 Prozent im Plus bei 15.705,62 Punkten geschlossen. Die Anleger in Europa waren dem anfänglichen Optimismus der Investoren an der Wall Street gefolgt. Die Börsianer hofften auf eine positive Überraschung bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen der US-Chipfirma Nvidia am Mittwoch.

Der anhaltende Hype um die Künstliche Intelligenz (KI) wird dem wertvollsten börsennotierten Halbleiter-Hersteller der Welt voraussichtlich ein weiteres starkes Quartalsergebnis bescheren. Nvidia ist mit Abstand der größte Anbieter von Spezialchips für diese Anwendungen, bei denen enorme Rechenkapazitäten benötigt werden. Im Mai hatte der Börsenwert des Konzerns daher erstmals die Schallmauer von einer Billion Dollar durchbrochen.

Bei den Konjunkturdaten steht zur Wochenmitte der HCOB-Einkaufsmanagerindex für August an. Der Frühindikator zeigt an, wie es aktuell um die Konjunktur in Deutschland und der Euro-Zone bestellt ist. Zuletzt hatte der wachsende Dienstleistungssektor hierzulande die markante Schwäche der Industrie nicht wettmachen können. Experten gehen davon aus, dass sich die konjunkturelle Talfahrt in Deutschland und auch in der Währungsunion im August minimal beschleunigt hat.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.705,62

Dax-Future

15.798,00

EuroStoxx50

4.260,37

EuroStoxx50-Future

4.282,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.288,83 -0,5 Prozent

Nasdaq

13.505,87 +0,1 Prozent

S&P 500

4.387,55 -0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

31.920,29 +0,2 Prozent

Shanghai

3.100,71 -0,6 Prozent

Hang Seng

17.852,00 +0,3 Prozent

