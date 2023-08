EQS-News: Schletter International B.V.: SCHLETTER GROUP MIT REKORDUMSATZ IM ZWEITEN QUARTAL

EQS-News: Schletter International B.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Schletter International B.V.: SCHLETTER GROUP MIT REKORDUMSATZ IM ZWEITEN QUARTAL



21.08.2023 / 12:49 CET/CEST

SCHLETTER GROUP MIT REKORDUMSATZ IM ZWEITEN QUARTAL Kirchdorf/Haag, 21. August 2023. Der weltweit tätige Solar-Montagehersteller Schletter Group hat im zweiten Quartal 2023 den höchsten Quartalsumsatz seiner Unternehmensgeschichte erzielt. Mit 127 Mio. Euro lag der Umsatz 15 Prozent über dem bisher umsatzstärksten ersten Quartal 2023 und 72 Prozent über dem ersten Quartal 2022. In den vergangenen zwölf Monaten stieg der Umsatz um 93 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum. Damit setzt die Schletter Group ihre dynamische Entwicklung fort. „Mit unserem kontinuierlich starken Wachstum sind wir auf dem besten Weg, uns im Umsatzranking der weltweit größten Solar-Montagehersteller weiter nach vorne zu arbeiten", betonte Florian Roos, CEO der Schletter Group. Im vergangenen Jahr war die Schletter Group mit einem Jahresumsatz von 342 Mio. Euro bereits in die Top-Ten vorgestoßen. „Besonders erfreulich ist auch die Steigerung des Umsatzes im Freiflächengeschäft sowie ein deutlich positiver Cash Flow". Wesentliche Wachstumstreiber des Schletter-Geschäfts waren die Märkte in Deutschland, China, der Türkei und Südkorea. Sowohl im Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika als auch im asiatisch-pazifischen Raum konnte die Schletter Group im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich zulegen. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei das Freiflächengeschäft: Mit neuen Projekten in Bulgarien (70 MWp), der Dominikanischen Republik (60 MWp), Italien (50 MWp), Portugal (45 MWp), Spanien (30 MWp), der Türkei (25 MWp), Israel (25 MWp), Australien (18 MWp) und weiteren Ländern verdreifachte sich der Umsatz im Vergleich zum zweiten Quartal 2022. Insgesamt wurden im zweiten Quartal mehr als 530 MWp Montagesysteme für Freiflächenanlagen geordert. Die mittel- und langfristigen Aussichten für das Unternehmen sind weiterhin sehr positiv. Bei dem sehr erfolgreichen Auftritt auf der weltweit wichtigsten Branchenmesse Intersolar Europe im Juni konnte Schletter deutlich mehr Projekt-Leads als in den Vorjahren gewinnen. Gleichzeitig hat das Unternehmen im ersten Halbjahr seine Fertigungs- und Logistikkapazitäten mit der Inbetriebnahme des neuen Produktionsstandortes in der Türkei und eines neuen Logistik-Hubs in Norddeutschland deutlich ausgebaut. „Zur Jahresmitte konnten wir bereits 50 Prozent mehr produzieren als im Vorjahr. Zum Jahresende werden wir unsere Fertigungskapazitäten im Vergleich zu 2022 verdoppelt haben", betonte Roos. „Damit sind wir für die weiter steigende Nachfrage gut gerüstet." ÜBER DIE SCHLETTER GROUP Die Schletter Group zählt zu den führenden Herstellern für Photovoltaik-Montagesysteme aus Aluminium und Stahl weltweit. Die Unternehmensgruppe fertigt Montagesysteme für Dächer, Fassaden und Freiflächen (Solarparks). Mit einem internationalen Netz aus Produktions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften ist das Unternehmen in allen wichtigen internationalen Märkten aktiv. www.schletter-group.com Pressekontakt: Sebastian Glaser Tel.: +49 (0)221 80 10 87-80 e-mail: sg@moeller-pr.de

