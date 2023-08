Europas Aktienmärkte schalten wieder in den Vorwärtsgang

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem jüngsten Abwärtstrend haben die europäischen Börsen zum Wochenstart wieder zugelegt.

Der deutsche Leitindex Dax zog am Montag knapp ein Prozent auf bis zu 15.710 Punkte an. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, kletterte in der Spitze um 1,2 Prozent auf 4262 Zähler. An der Wall Street deuteten die US-Futures ebenfalls auf einen freundlichen Handelsstart hin.

Angesichts der weiter steigenden Ölpreise deckten sich Anleger bei Energiekonzernen ein. Der entsprechende Branchenindex legte um 1,5 Prozent zu und gehörte damit zu den größten Gewinnern. Treiber seien die steigenden Heizölpreise sowie ein knapperes Angebot, sagten Analysten. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee sowie US-Leichtöl WTI verteuerten sich erneut um mehr als ein Prozent auf bis zu 85,86 Dollar beziehungsweise 82,47 Dollar pro Barrel.

BREMSKLOTZ CHINA

Ob die Gegenbewegung am Aktienmarkt angesichts der derzeitigen Belastungsfaktoren nachhaltig sei, bleibe aber abzuwarten, konstatierte Christian Henke, Analyst vom Broker IG. "Die Wachstumslokomotive China hat die Fahrt verlangsamt und die Sorge darüber, dass dies auch ein Bremsklotz für die Weltkonjunktur sein könnte, ist groß." Zudem könnten die anhaltenden Turbulenzen im Immobiliensektor mehr und mehr zu einem größeren Problem in der Finanzbranche werden, warnte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets.

Die chinesische Zentralbank versuchte zwar, die schleppende Konjunktur mit einer Zinssenkung zu stützen. Der Schritt wurde von Experten aber als halbherzig gewertet, da der fünfjährige Zinssatz, der besonders für Hypotheken und damit für den kriselnden Immobiliensektor wichtig ist, überraschend unverändert blieb. "Möglicherweise wollte die Notenbank damit ein Zeichen der Beruhigung setzen, nach dem Motto: Die Situation ist nicht dramatisch", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners.

Europäische Immobilientitel gaben den siebten Tag in Folge nach und büßten rund ein Prozent ein. Unter Druck geriet vor allem das britische Bauunternehmen Crest Nicholson, das seine Gewinnaussichten nach unten korrigierte. Die Papiere stürzten in der Spitze um rund 15 Prozent ab und waren damit so billig wie seit drei Jahren nicht mehr. Die steigenden Zinsen und die hohe Inflation hielten Verbraucher davon ab, Hypothekenkredite aufzunehmen.

FANTASIE BEI CONTINENTAL

Die Aussicht auf einen Konzernumbau und einen Teilverkauf weckte unterdessen Kursfantasien bei Continental. Der Autozulieferer zog um bis zu 7,7 Prozent an und ließ damit die anderen Dax-Werte weit hinter sich. Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle und der Vorstandsvorsitzende Nikolai Setzer arbeiteten an einer Neuaufstellung, berichtete das "Manager Magazin" am Montag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Das in der Sparte Contitech gebündelte Autozuliefergeschäft mit Produkten wie Riemen und Dichtungssystemen solle demnach verkauft werden.

Unterdessen ging die Talfahrt beim niederländischen Zahlungsabwickler Adyen weiter. Das Unternehmen hatte vergangene Woche infolge eines Gewinneinbruchs rund zwölf Milliarden Euro an Börsenwert verloren. Mehrere Banken und Analysehäuser zogen daraufhin ihre Kaufempfehlung für die Titel zurück. Am Montag weiteten sie nach Herabstufungen von zwei weiteren US-Investmentbanken ihre Verluste aus und verloren in der Spitze knapp acht Prozent.

