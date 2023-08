Europas Börsen nehmen erneut Fahrt auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem vorsichtigen Start in die Woche haben die Anleger an Europas Börsen wieder Mut gefasst.

Der Dax zog am Dienstag um gut ein Prozent auf 15.768 Punkte an, nachdem er bereits am Montag den jüngsten Abwärtstrend gestoppt hatte. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, kletterte um 1,4 Prozent auf 4284 Zähler. Auch die Wall Street habe sich wieder gefangen und stütze damit auch den deutschen Aktienmarkt, sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets.

Im Sog der Kursrally der US-Chipfirma Nvidia ging es vor allem für europäische Halbleiterkonzerne nach oben. Der entsprechende Branchenindex stieg um rund zwei Prozent. Zu den größten Dax-Gewinnern mit einem Plus von knapp drei Prozent gehörte der Chip-Hersteller Infineon. Die Aussicht auf deutlich höhere Umsätze hatte Nvidia zuvor an der Wall Street um 8,5 Prozent nach oben gehievt. Nvidia gilt als einer der großen Gewinner der Verbreitung Künstlicher Intelligenz. Der Wert der Aktie hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdreifacht. Einen weiteren Schub erhoffen sich Anleger von den Quartalszahlen am Mittwoch.

JACKSON HOLE IM BLICK

Die Sorge vor länger anhaltenden hohen Zinsen der US-Notenbank Fed fachte zunächst den Ausverkauf bei Staatsanleihen weiter an. Im asiatischen Handel zogen die Renditen der US-Treasuries mit zehnjähriger Laufzeit im Gegenzug auf bis zu 4,366 Prozent an und erreichten damit den höchsten Stand seit 2007. "Vor diesem Hintergrund ist es nicht abwegig, erhebliche Auswirkungen auf Kredit- und Kapitalströme zu erwarten", sagte Vishnu Varathan, Manager der Mizuho Bank in Singapur.

An den europäischen Anleihemärkten pausierte der Ausverkauf hingegen; im Gegenzug gaben die Anleihe-Renditen leicht nach. Die zehnjährige Bundesanleihe, die als Benchmark für den Euroraum gilt, rentierte mit 2,668 Prozent, nach 2,706 Prozent am Vortag. "Das Wachstum war in Europa weniger widerstandsfähig und ich vermute, dass wir deshalb nicht das gleiche Ausmaß an Renditesteigerungen gesehen haben", sagte Nordea-Analyst Anders Svendsen.

Zunehmend konzentrierten sich Börsianer auf das am Donnerstag startende US-Notenbanktreffen in Jackson Hole, von dem sie Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs auf beiden Seiten des Atlantiks erhofften. "Ein Fein-Tuning und ein Ausblick auf die Zukunft der Geldpolitik wäre wünschenswert", sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Brokerhaus CMC Markets.

RÜCKENWIND FÜR NORDEX UND UBISOFT

Bei den Einzelwerten zogen Nordex-Aktien fast vier Prozent an und gehörten damit zu den größten Gewinnern im MDax. Anleger griffen bei dem Windturbinenbauer nach einem Großauftrag für einen Windpark in Kanada zu.

Die Aussicht auf klingende Kassen durch einen Vertrag zu Streaming-Rechten für die Computerspielereihe "Call of Duty" trieb den französischen Videospiele-Konzern Ubisoft um sieben Prozent nach oben. Den Firmenangaben zufolge wird Ubisoft auch die außereuropäischen Streamingrechte aller weiteren Titel, die Activision Blizzard in den nächsten 15 Jahren veröffentlicht, erwerben.

Hintergrund ist die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch den US-Softwarekonzern Microsoft, für die noch die Zustimmung der britischen Kartellwächter aussteht. Microsoft will mit dem Verkauf von Streamingrechten die britische Wettbewerbsbehörde gnädig stimmen. "Unserer Ansicht nach hat Microsoft der Welt effektiv mitgeteilt, dass ihr bevorzugter Partner im aufstrebenden Cloud-Gaming-Markt Ubisoft ist", konstatierten die Analysten von Jefferies.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)