Goldpreis fällt unter 1.900 Dollar – „Jackson Hole“ im Fokus

Anleger am Goldmarkt dürften in dieser Woche ihren Fokus insbesondere auf das alljährliche Notenbanker-Event in Jackson Hole (Wyoming) in den Vereinigten Staaten richten. Dazu sollten die Entwicklungen in China Investoren weiter beschäftigen. Die chinesische Zentralbank hatte die Leitzinsen weniger stark angehoben als erwartet. Mit rund 1.888 Dollar je Feinunze befindet sich der Kurs damit in Reichweite seines 5-Monats-Tiefs.

Diskussionen um zukünftige US-Geldpolitik dürften anhalten

Die Fragezeichen über die zukünftige US-Geldpolitik dürften auch in der neuen Handelswoche weiter bestehen bleiben. Die bereits in der vergangenen Woche veröffentlichten Fed-Mitschriften hatten klare Hinweise vermissen lassen. „Die meisten Teilnehmer sahen weiterhin erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich machen könnten“, hieß es in den am vergangenen Mittwoch veröffentlichten „Minutes“.