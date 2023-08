Pressestimme: 'Volksstimme' zu Industriestrompreis

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Industriestrompreis:

"Eigentlich hatte Kanzler Scholz dem Industriestrompreis, einigermaßen überraschend, eine Absage erklärt. Offenbar waren die eigene Partei und Fraktion ebenso überrascht und wollen das Thema noch nicht beerdigen. Tatsächlich liegt Scholz aber richtig mit seinem Nein - und sollte auch dabei bleiben. Denn ein Industriestrompreis wäre ein Risiko für den Standort Deutschland. Vor allem nicht mehr wettbewerbsfähige Firmen würden so am Leben gehalten. Ohnehin ließe sich der subventionierte Strompreis nur aufwendig umsetzen, ganz abgesehen von der weiteren Belastung für den Steuerzahler. Stromsteuer, CO2-Abgabe und jetzt noch der Industriestrompreis: Wer blickt überhaupt noch durch in den vielen Vorgaben, Vergünstigungen und Steuern, die es rund um das Thema Energie bereits gibt? Wenn die Sorge vor einem Zusammenbruch von energieintensiven Unternehmen so groß ist, sollte der Staat diese entlasten - und zwar von Steuern und nicht durch Subventionen."/yyzz/DP/nas