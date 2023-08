Russland schießt zwei Drohnen über Moskau ab - Zwei Verletzte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Zwei mutmaßlich ukrainische Drohnen sind am Montag im Großraum Moskau von russischen Kräften abgeschossen worden.

Trümmer der Fluggeräte beschädigten ein Wohnhaus, dabei wurden nach Angaben der lokalen Behörden mindestens zwei Menschen verletzt. An den Flughäfen der russischen Hauptstadt kam es wegen der Vorfälle zu Behinderungen, fast 50 Flüge waren nach Angaben der Luftfahrtbehörde betroffen.

Auf den vier großen Flughäfen Moskaus sei es zu Behinderungen bei Starts und Landungen gekommen, erklärte die Behörde. Davon betroffen seien 45 Passagier- und zwei Frachtflüge. Am Morgen teilte das Verteidigungsministerium in Moskau zunächst mit, Angriffe mit zwei ukrainischen Drohnen über der Hauptstadt vereitelt zu haben. Die Ukraine äußert sich in der Regel nicht zu Vorwürfen, für derartige Attacken auf russischem Gebiet verantwortlich zu sein.

Im Großraum Moskau leben fast 22 Millionen Menschen. Russische Behördenvertreter haben wiederholt gewarnt, dass ukrainische Drohnen in dem Gebiet zu einer Katastrophe führen könnten. Russland hat die Ukraine Ende Februar 2022 überfallen, hält weite Teile des Landes im Osten und Süden besetzt, und greift das Nachbarland regelmäßig mit Drohnen, Raketen und Artillerie an.

