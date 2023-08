Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

Sunrise lanciert einzigartiges Device-as-a-Service-Angebot für flexiblen, sorgenfreien und nachhaltigen Smartphone-Besitz



21.08.2023 / 07:00 CET/CEST



Das neueste Gerät für viel Geld kaufen, bei Reparaturen oder Diebstahl Kosten von mehreren Hundert Franken bezahlen, alte Geräte aufbewahren, sich um deren Verkauf kümmern: Das ist Geschichte.

Sunrise definiert mit «Flex Upgrade » den Besitz eines Smartphones oder Tablets neu: ein, flexibles, erschwingliches, sorgenfreies und nachhaltiges Device-as-a-Service Angebot. Flexibel: Kundinnen und Kunden, die einen neuen Geräteplan mit der Flex Upgrade Option ergänzen, können ihr Smartphone oder Tablet gegen ein neues Gerät tauschen - wann immer und so oft sie wollen. Möchten sie dagegen ihr neues Gerät möglichst lange nutzen, können sie es im Schadenfall dank Flex Upgrade jederzeit für eine möglichst lange Lebensdauer des Gerätes reparieren lassen. Erschwinglich: Wird ein Gerät neu mit dem im letzten Jahr lancierten Smart Upgrade-Geräteplan gekauft und mit der Flex Upgrade Option ergänzt, so liegt der monatliche Preis nicht höher als bei reinen Ratenzahlungen, beinhaltet aber viel mehr Dienstleistungen. Sorgenfrei: Wird ein Gerät mit der Flex Upgrade versichert, besteht bei Beschädigung oder Diebstahl eine Versicherungsdeckung mit moderaten Selbstbehalten. Auch beim Eintausch des Geräts (guter Zustand) entstehen dank der Versicherungsoption keine Zusatzkosten. Nachhaltig: Die Geräte können beliebig oft repariert werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Eingetauschte Geräte werden aufbereitet und weiterverkauft oder recycelt und so in der Kreislaufwirtschaft behalten. Exklusiv: iPhone-Kundinnen und -Kunden profitieren beim Kauf eines iPhones mit Flex Upgrade zusätzlich. AppleCare Services und 50 GB iCloud+ Speicher sind inbegriffen.

Flex Upgrade gibt es ab sofort als Option zu einem Geräteplan für bestehende und Neukundinnen und -kunden ab CHF 7.50/Mt. in allen Sunrise Shops, im Sunrise Online Shop sowie bei der Sunrise Verkaufshotline. «Wir machen heute einen wichtigen Schritt im Device-as-a-Service-Geschäft. Mit Flex Upgrade bieten wir exklusiv einen neuen, innovativen Weg, um Smartphones und Tablets als umfassende Dienstleistung zu erhalten. Damit ermöglichen wir unseren Kundinnen und Kunden auch, beim Gerätekauf noch nachhaltiger zu handeln», sagt André Krause, CEO von Sunrise. «Wir sind die erste Anbieterin der Schweiz, deren Kunden beliebig oft ein Gerät ohne Zusatzkosten gegen ein Neues eintauschen oder es zu moderaten Kosten reparieren lassen können. Bei einem Upgrade werden die Kosten für den bisherigen Geräteplan übernommen, was die Kunden freuen wird.» Sunrise lancierte bereits vergangenes Jahr eine Premiere. Das Smart Upgrade ist das erste restwertbasierte Angebot, bei dem der Preis eines iPhones reduziert wird mit Blick auf einen späteren Eintausch gegen ein neues iPhone. Heute macht Sunrise in Zusammenarbeit mit den Partnern Chubb Versicherungen (Schweiz) AG, Recommerce und Repairline mit der neuen Flex Upgrade Option den nächsten Schritt und bietet damit wohl eine weltweite Innovation. Die Option wird für alle Gerätemarken angeboten und ist ein vollständiges Device-as-a-Service-Angebot, das auf Flexibilität und Erschwinglichkeit fokussiert. Die einzelnen Aspekte eines Gerätekaufs sind nicht neu. Smartphones und Tablets können vielerorts gekauft und auf einmal oder in Raten bezahlt werden. Ein Eintausch gegen ein neues Gerät und ein Wiederverkauf sind ebenfalls bereits möglich. Versicherungen für Beschädigungen und Diebstahl gibt es auch schon einige Zeit. Aber alle Aspekte aus Kauf, Miete, Versicherung, Eintausch und Kreislaufwirtschaft in einem Gesamtdienstleistungspaket kombiniert, das optimal den Bedürfnissen nach Flexibilität, Erschwinglichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit entspricht, ist ein neues und einzigartiges Angebot. Sunrise ergänzt mit der Flex Upgrade Option die Smart Upgrade- und Buyback-Angebote perfekt. Kundinnen und Kunden profitieren von einer konkurrenzlosen Flexibilität, Sicherheit und Service-Leistung. Der Kauf und Besitz eines Gerätes als «Device as a Service»-Dienstleistung inklusive Versicherung und Support wird neu definiert. Das zu einem monatlichen Preis, zu dem es sonst nur ein Gerät ohne Zusatzleistungen gibt. Sunrise beseitigt mit der Flex Upgrade Option sonst übliche preisliche und vertragliche Hürden beim Gerätekauf und gibt Kundinnen und Kunden die Freiheit zurück, sich jederzeit neu zu entscheiden, ob ihr bisheriges Gerät noch zu ihnen passt oder nicht. Sunrise positioniert sich damit als Pionierin und bevorzugte Anbieterin für neue Smartphones und Tablets. Eine Angebots- und Dienstleistungsübersicht findet sich im separaten Anhang. Kreislaufwirtschaft im Fokus Ein Smartphone kaufen, nutzen und später in einer Schublade z.B. als «Backup» zu behalten oder gar wegzuwerfen, ist nicht nachhaltig. Trotzdem bewahren ca. 40% der Schweizer Bevölkerung ein altes Smartphone zuhause auf, wodurch diese Geräte der Kreislaufwirtschaft entzogen werden1). Mit der Sunrise Flex Upgrade Option gibt es keinen Grund mehr, ein altes Smartphone aufzubewahren. Erleidet das aktuelle Smartphone einen Schaden oder wird gestohlen, sorgt Sunrise mit der Flex Upgrade Option innert 24 Stunden für Ersatz. Ein beschädigtes Gerät wird mit einem moderaten Selbstbehalt repariert oder gleichwertig ersetzt (auch bei Diebstahl). Auch ein Upgrade auf das neueste Gerät ist möglich. Für die Überbrückung der Reparaturzeit erhalten Kundinnen und Kunden ein Leihgerät. Alle eingetauschten Geräte erhalten ein zweites Leben. Sie werden aufbereitet und weiterverkauft. Dadurch wird die Nutzungsdauer der Geräte maximiert. Lässt sich ein Gerät nicht mehr aufbereiten und verkaufen, wird es fachgerecht recycelt. Damit blieben alle eingetauschten Geräte in der Kreislaufwirtschaft. AppleCare Services und 50 GB iCloud+ Speicher inklusive iPhone-Kundinnen und -Kunden profitieren mit der Flex Upgrade Option zusätzlich von den inbegriffenen AppleCare Services. Diese umfassen vorrangigen technischen Telefon- oder Chat-Support, Display-Reparatur am selben Tag, Express-Austauschservice, kostenlosen Batterieersatz, wenn die Akkuleistung unter 80% der ursprünglichen Leistung fällt, zertifizierte Reparaturen und Ersatz des Gerätes in weltweit mehr als 500 Apple Stores und bei mehr als 5000 autorisierten Apple Service Providern. Zudem sind mit der Flex Upgrade Option 50 GB Speicher mit iCloud+ für das Teilen von Daten und Erstellen sicherer Backups inbegriffen, solange mit Flex Upgrade die Versicherungsdeckung besteht. Das macht die Flex Upgrade Option für iPhone-Kundinnen und -Kunden noch attraktiver.

1) Umfrage Recommerce/verkaufen.ch, 20.10.2022 / Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und des Schweizer Online-Marktplatzes Ricardo zu nachhaltigem Konsum in der Schweiz, 04.10.2022 Angebots- und Dienstleistungsübersicht Pressemitteilung (PDF) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000

