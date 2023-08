Aktien Frankfurt Schluss: Starke US-Tech-Werte beflügeln Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Vorgaben von der US-Technologiebörse Nasdaq sowie von den Börsen in Shanghai und Hongkong haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag auf Erholungskurs gebracht. Der Dax setzte seine Stabilisierung vom Vortag schwungvoller fort und schloss mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 15 705,62 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Titel gewann 0,84 Prozent auf 27 239,60 Zähler.

Die Blicke richten sich aber bereits auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, im US-Bundesstaat Wyoming. Vor allem die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell wird mit großer Spannung erwartet. Nach Einschätzung von Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets könnte das Event bestimmte Themen an den Finanzmärkten geraderücken. "Vor zwei, drei Wochen erreichte der Optimismus für eine 'sanfte Landung' der US-Wirtschaft seinen Höhepunkt. Seitdem haben sich vor allem durch Schwächesignale aus China wieder ein Hauch von Rezessionssorgen und konjunkturelles Misstrauen eingestellt", so Oldenburger./edh/he