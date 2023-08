Aktien New York: Dow tritt auf der Stelle - Nasdaq erholt sich weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA geht es am Dienstag an den Börsen zum Handelsstart ähnlich weiter wie zum Wochenstart. Der bekannteste Wall Street Index Dow Jones Industrial wirkt wie festgenagelt, während sich die überwiegend mit Technologie-Aktien gespickten Nasdaq-Indizes weiter erholen. Die Konjunkturdaten hätten in der letzten Zeit die Widerstandskraft der Wirtschaft unterstrichen und stützten so die Hoffnung auf eine "sanfte Landung der Konjunktur", kommentierte Sophie Lund-Yates, Aktienanalystin beim Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Dies schaffe ein Umfeld, in dem Technologie-Aktien besser gedeihen könnten, und dieser allgemeine Optimismus breite sich auf den globalen Märkten aus.

Der Dow gab im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 34 431,71 Punkte nach und zeigt sich damit ähnlich wie am Vortag. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,20 Prozent auf 4408,76 Zähler nach oben. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 gewann 0,40 Prozent auf 14 997,40 Punkte, nachdem er am Montag bereits um 1,7 Prozent zugelegt hatte. Allerdings haben die Nasdaq-Börsen seit Monatsbeginn auch deutlich stärker geschwächelt als der Dow./ck/he