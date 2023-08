Devisen: Eurokurs hält sich über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag über 1,09 US-Dollar behauptet. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0909 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0908 (Freitag: 1,0867) Dollar festgesetzt.

Der Datenkalender ist recht dünn gefüllt. Am Vormittag wird die Leistungsbilanz der Eurozone im Juni veröffentlicht. Die Daten sind in der Regel jedoch wenig kursbewegend.

Am Nachmittag richtet sich der Blick den Experten der Landesbank Hessen-Thüringen zufolge in den USA auf die Verkäufe bestehender Eigenheime. Es werde mit einem unveränderten Wert gerechnet. Überraschungspotenzial machten die Fachleute nicht aus, da auch die Zahl der schwebenden Hausverkäufe zuletzt nahezu auf dem Niveau des Vormonats gelegen habe./la/jha/