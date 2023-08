GNW-Adhoc: ACCURE Battery Intelligence erhält 7,2 Millionen Euro Finanzierung zur Erweiterung des Softwareangebots für Batteriesicherheit und -leistung für Energiespeicher, Elektrofahrzeuge und mehr

^AACHEN, Deutschland und BOSTON, USA, Aug. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ACCURE

Battery Intelligence (http://www.accure.net), der führende Anbieter prädiktiver Analysesoftware zur Optimierung von Batteriesicherheit, -leistung und -lebensdauer für Energiespeicher, Elektrofahrzeuge und andere Anwendungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 7,2 Millionen Euro (7,8 Millionen US-Dollar) abgeschlossen hat. Die Finanzierungsrunde wurde von Blue Bear Capital und HSBC Asset Management angeführt und umfasste weiterhin Riverstone Ventures und Capnamic Ventures. Die Investition ermöglicht ACCURE eine Fortsetzung seines internationalen Wachstums in den Bereichen Energieversorgung, Elektromobilität, Nahverkehr, Schifffahrt, Versicherungen und anderen Branchen. ACCUREs prädiktive Analyseplattform nutzt Betriebsdaten, physikalische Modelle und künstliche Intelligenz, um Anomalien zu erkennen und einen unabhängigen Blick auf den Zustand der überwachten Batterien zu bieten. Die Plattform gibt Flottenbetreibern und Energiespeicheranbietern erweiterte Kontrollmöglichkeiten und mehrere Wochen Vorlaufzeit, um kritische Probleme zu beheben. Damit werden die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Batteriesysteme verbessert und der Nutzen der Anlage maximiert. Die Lösungen von ACCURE haben über 50 Batteriezwischenfälle verhindert und die Umsätze von Energiespeichersystemen auf der ganzen Welt erheblich gesteigert. "ACCURE verbessert, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Batterien", sagt Dr. Kai-Philipp Kairies, Mitgründer und CEO von ACCURE. "Unsere prädiktive Analysesoftware unterstützt bereits mehr als drei Gigawattstunden Speicher, hat zahlreiche Zwischenfälle verhindert und - was am wichtigsten ist - unsere Kunden haben jetzt die Gewissheit, dass ein unabhängiger Partner für sichere und leistungsstarke Systeme sorgt." Die Finanzierung erfolgt vor dem Hintergrund einer weltweit stark steigenden Nachfrage nach Batterien und der Notwendigkeit, deren Betrieb zu verbessern. In den USA wurden im Rahmen des Inflation Reduction Act Milliarden für den Bau und Betrieb von erneuerbaren Energien, Energiespeichern, Elektrofahrzeugen und anderen Batterieprodukten bereitgestellt, während extreme Wetterereignisse wie die jüngsten Rekordhitzewellen in den USA, Europa und anderen Regionen die Notwendigkeit deutlich machen, das Stromnetz mit Batterien zu stabilisieren. "Wir sehen, dass fortschrittliche Software wie die von ACCURE die Sicherheit, die Leistung und den Wert von Batterieanlagen erhöht und zu einem der wichtigsten Instrumente beim weltweiten Ausbau von erneuerbaren Energien, Energiespeichern, Elektrofahrzeugen und anderer batteriebetriebener Infrastruktur wird", sagte Dr. Carolin Funk, Partnerin bei Blue Bear Capital. Die Internationale Energieagentur erwartet (https://www.iea.org/news/demand-for- electric-cars-is-booming-with-sales-expected-to-leap-35-this-year-after-a- record-breaking-2022), dass der weltweite Absatz von Elektroautos in diesem Jahr 14 Millionen Fahrzeuge erreichen wird, gegenüber 10 Millionen im Jahr 2022; dies entspricht einem Fünftel des gesamten Automarktes. Netzgekoppelte Batteriespeichersysteme sind ebenfalls auf dem Vormarsch: Einer Prognose (https://www.rystadenergy.com/news/new-battery-storage-capacity-to-surpass-400- gwh-per-year-by-2030-10-times-current) zufolge werden die jährlichen weltweiten Installationen bis 2030 400 GWh überschreiten, gegenüber 74 GWh in diesem Jahr. "Da die Bereiche Energie und Mobilität bei der Elektrifizierung der Industrie weltweit führend sind, freuen wir uns, ACCURE bei der Skalierung seiner Battery Intelligence Plattform zu unterstützen", sagte Christophe Defert, Head of Climate Technology Investments bei HSBC Asset Management. "Da der weltweite Einsatz von Batterien in unseren Haushalten, Unternehmen, Fahrzeugen und Stromnetzen exponentiell zunimmt, war der Bedarf an Sicherheit und Zuverlässigkeit nie größer." Batteriebrände und -ausfälle verursachen weltweit Schäden in Milliardenhöhe. Dies veranlasst immer mehr Unternehmen und Flottenbetreiber, nach Möglichkeiten zu suchen, das Risiko von Batteriebränden zu verringern und gleichzeitig den Wert ihrer Batterieanlagen zu steigern. Unternehmen, die ACCUREs prädiktive Analyseplattform nutzen, können auch von verbesserten Versicherungsbedingungen profitieren, wie z.B. reduzierte Prämien und Selbstbeteiligungen für die Deckung von Sachschäden, Betriebsunterbrechungen und mehr. "Wir freuen uns, mit ACCURE zusammenzuarbeiten und die prädiktive Batterieanalysetechnologie des Unternehmens zu nutzen, um unseren Kunden bessere Instrumente zur Risikominderung anzubieten", sagte Claire McDonald, Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, ein Anbieter von Industrieversicherungen. "Wir sehen ein immenses Wachstumspotenzial für Batteriesicherheits- und -überwachungstechnologien, um Zwischenfälle zu verhindern und die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit von batteriebetriebenen Infrastrukturen zu erhöhen." Über ACCURE Battery Intelligence ACCURE bietet umfassende Lösungen für das Management des Gesundheitszustandes von Batterien, um Unternehmen zu helfen, Risiken zu reduzieren, die Leistung zu verbessern und den Geschäftswert von Batteriespeichern, Elektrofahrzeugen und anderen Anwendungen zu maximieren. Unsere prädiktive Analyselösung vereinfacht die Komplexität von Batteriedaten, um Batterien sicherer, zuverlässiger und nachhaltiger zu machen. Durch die Kombination von hochmoderner künstlicher Intelligenz mit fundiertem Fachwissen über Batterien schaffen wir ein neues Maß an Klarheit bei der Energiespeicherung. Heute unterstützen wir mehr als drei GWh für Kunden weltweit und helfen dabei, die Leistung und Sicherheit ihrer Batteriesysteme zu optimieren. Besuchen Sie uns unter accure.net. Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed8602ba-4058-4db7-bf8d- b9b2a84e307f °