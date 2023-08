GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

GoldenPeaks Capital übernimmt mit seiner Tochtergesellschaft GPC Energy und seiner Stiftung GPC Conservation noch mehr Verantwortung für eine bessere Zukunft dieses Planeten.



22.08.2023 / 08:00 CET/CEST



Malta, 22. August 2023 – GoldenPeaks Capital, ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen, ist bestrebt, den Übergang zu sauberer und bezahlbarer Energie in Europa und darüber hinaus zu unterstützen. Mit den Aktivitäten seiner Tochtergesellschaft «GoldenPeaks Capital Energy» und seiner neuen Stiftung «GoldenPeaks Capital Conservation» übernimmt es noch mehr Verantwortung für eine bessere Zukunft des Planeten Erde. GoldenPeaks Capital beschleunigt die Entwicklung der Branche erneuerbarer Energien in Europa, indem sie Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil ihrer Geschäftsgrundsätze definiert. Die beiden Einheiten wurden gegründet, um konkrete ESG-Initiativen und -Projekte verstärkt zu unterstützen. GoldenPeaks Capital Energy: GoldenPeaks Capital Energy (GPCE) trägt durch ihr Kerngeschäft, die Produktion, den Handel und die Speicherung erneuerbarer Energien, aktiv zur Gesundheit des Planeten und zur Eindämmung des Klimawandels bei. Das Unternehmen dekarbonisiert den Energiesektor auf konkret Weise und trägt damit wesentlich zum Klimaschutz bei. Darüber hinaus baut und liefert das Unternehmen erneuerbare Energiesysteme und investiert in bahnbrechende Technologien zur Energiespeicherung. GPCE versorgt Gemeinden mit sauberer, zuverlässiger Solarenergie und fördert gleichzeitig die Artenvielfalt. Durch den Betrieb und die Entwicklung von Solarenergiestandorten in einer Weise, die zur Renaturalisierung des Landes beitragen indem es mit Wiederverwilderungs- und Biodiversitätsprojekten konkrete Maßnahmen integriert, trägt das Unternehmen dazu bei, das Wirtschaftswachstum der einzelnen Länder mit den entsprechenden Klimazielen in Einklang zu bringen. Unter anderem dank dieser Initiativen und konkreten Projekte, erhielt der Green Bond von GoldenPeaks Capital kürzlich Top-Bewertungen der Nachhaltigkeitsabteilung (V.E) der renommierten Ratingagentur Moody's. Adriano Agosti, Vorstandsvorsitzender und Gründer von GoldenPeaks Capital, sagt: „GoldenPeaks Capital und ihre Tochtergesellschaften haben das Ziel, massgeblich dazu beizutragen, das Ökosystem unseres Planeten zu regenerieren, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, die Artenvielfalt zu schützen und hochwertige Solarprojekte zu entwickeln, die Wachstum im Sinne der kommenden Generationen in den Einklang mit sauberer Energie bringen.“ Mehr zu GoldenPeaks Capital Energy: www.goldenpeakscapital-energy.com Das Engagement der Gruppe, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig auf die Erreichung der UN-Entwicklungsziele hinzuarbeiten, spiegelt sich auch in der neuen Stiftung „GoldenPeaks Capital Conservation“ wider. GoldenPeaks Capital Conservation: Die Stiftung GoldenPeaks Capital Conservation (GPC Conservation) unterstützt konkrete Initiativen mit einem breiten Spektrum an Erhaltungs- und Renaturalisierungsbemühungen mit lokaler bis globaler Ausrichtung. Um die Resultate der Stiftung maximal zu konkretisieren, arbeiten auf den wichtigsten Projekten welche durch GPC Conservation unterstützt werden, einige der auf ihrem jeweiligen Gebiet renommiertesten Forscher und Experten. In einer Welt, die mit den unmittelbaren Bedrohungen des Klimawandels, der Zerstörung von Lebensräumen und dem Rückgang der Artenvielfalt konfrontiert ist, hat die GPC Conservation die klare Mission, die vielfältigen Ökosysteme der Welt zu schützen und wiederherzustellen, ein harmonisches Zusammenleben zwischen Mensch und Natur zu fördern und letztendlich das Naturerbe des Planeten zu schützen. Adriano Agosti, Vorsitzender und Gründer von GoldenPeaks Capital, sagt: „Beim Klimawandel geht es darum, wie wir leben, bei der Artenvielfalt geht es darum, wer überleben wird. Um das Naturerbe unseres Planeten zu bewahren und geschädigte Landschaften wiederherzustellen, haben wir uns eine konkrete Mission gesetzt und die Stiftung GoldenPeaks Capital Conservation gegründet.“ Die Stiftung GoldenPeaks Capital Conservation hat drei Hauptschwerpunkte: Landschutz – Schutz der Ozeane – Schutz der Tierwelt. GoldenPeaks Conservation möchte Initiativen unterstützen, die ganze Landstriche schützen und wiederherstellen, indem sie diese zu Naturschutzzwecken erwerben und verwalten. Ziel ist es, durch aktive Wiederherstellungsbemühungen wie Wiederaufforstung, Habitatsanierung und Wiederansiedlung einheimischer Arten, die Artenvielfalt zu verbessern, das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen und geschädigte Landschaften zu sanieren. Die Wiederverwilderung ist ein fortschrittlicher Ansatz zum Schutz der Umwelt. Es geht darum, die Natur für sich selbst sorgen zu lassen und natürliche Prozesse zu ermöglichen, beschädigte Ökosysteme in Land und Meer zu reparieren und geschädigte Landschaften wiederherzustellen. Durch die Wiederverwilderung schaffen die natürlichen Rhythmen der Tierwelt wildere, artenreichere Lebensräume. Die riesige Ausdehnung der Weltmeere, die über 70 % der Erdoberfläche bedecken, ist von unermesslicher ökologischer, wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung. Allerdings stehen die Ozeane aufgrund des Klimawandels, der Umweltverschmutzung, der Überfischung und der Zerstörung von Lebensräumen vor beispiellosen Herausforderungen. Als Reaktion darauf hat sich der Meeresschutz zu einer existenziell wichtigen Aufgabe entwickelt. Die GoldenPeaks Capital Conservation Stiftung ist sich der Bedeutung des Meeresschutzes bewusst und ergreift sinnvolle Maßnahmen, um die Gesundheit und Vitalität unseres blauen Planeten zu bewahren. Adriano Agosti, Vorsitzender und Gründer von GoldenPeaks Capital, sagt: „Wir glauben, dass wir nur durch hohe, gemeinsame Anstrengungen die Ozeane und ihren für unseren Planeten immensen Wert schützen können. Lasst uns gemeinsam auf eine nachhaltige Zukunft hinarbeiten, in der die Wunder der Ozeane das Leben in all seinen Formen weiterhin inspirieren und unterstützen dürfen.“ Mehr über die GoldenPeaks Capital Conservation Stiftung: www.goldenpeakscapital-conservation.com Medienanfragen :



Über GoldenPeaks Capital:



GoldenPeaks Capital ist ein Produzent sauberer, erneuerbarer Energie, der sich auf den schlüsselfertigen Bau und Betrieb von Solar- und Windenergie konzentriert. Das Unternehmen verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Strukturierung von Energieprojekten auf der ganzen Welt. Mit seinen Tochtergesellschaften GoldenPeaks Capital Energy und der GoldenPeaks Capital Conservation Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt die Gestaltung der Branche der erneuerbaren Energien in Europa und im Ausland massgeblich zu beschleunigen. GoldenPeaks Capital hat Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil seiner Geschäftsgrundsätze definiert und trägt dazu bei, das Wirtschaftswachstum der einzelnen Länder mit sauberer Energie zum Wohle dieses Planeten in Einklang zu bringen.







Disclaimer Golden Peaks Capital:



This press release was produced by and the opinions expressed are those of GoldenPeaks Capital and its affiliates as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company’s current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable, but GoldenPeaks Capital and its affiliates do not make any representation as to their accuracy or completeness and do not accept liability for any loss arising from the use hereof.

