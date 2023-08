Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kampfflugzeuge für Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kampfflugzeuge für Ukraine:

"Die Maschinen werden zu spät einsatzbereit sein, um den ukrainischen Streitkräften noch vor dem Einbruch des Winters mehr Schlagkraft zu geben. Doch gilt auch für die Lieferung von Flugzeugen: Besser spät als nie. Es gibt kaum einen westlichen Sicherheitspolitiker, der mit einem baldigen Ende des Krieges rechnet. Dessen weiterer Verlauf wird auch von den Kräfteverhältnissen in der Luft bestimmt. Dänemark und die Niederlande vertrauen darauf, dass die Ukraine die Kampfflugzeuge nicht für Angriffe auf Russland nutzt. Das steht in Kontrast zur Haltung der Bundesregierung, der in Sachen Taurus das Wort Kiews bislang nicht genügt. (...) Wenigstens in Dänemark, den Niederlanden und Amerika scheint man aber verstanden zu haben: Putin wartet nicht ab, bis die westlichen Demokratien gänzlich mit sich im Reinen sind."/kkü/DP/nas