Silberpreis über 23 Dollar – alle Augen auf Powell in Jackson Hole

Der Silberpreis kann zwei Tage vor Beginn des Symposiums in Jackson Hole (Wyoming) über die 23-Dollar-Marke steigen. Damit trotzt das Edelmetall den Sorgen vor weiter steigenden Zinsen in den Vereinigten Staaten.

Eine Unze (Kassa) kostet am Dienstagmorgen rund 23,35 Dollar und damit 0,23 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Zehnjährige US-Staatsanleihen klettern gen 17-Jahres-Hoch

Die Rendite 10-jähriger US-Staatstitel kletterte zu Wochenbeginn gen 17-Jahres-Hoch. Anleger dies- und jenseits des Atlantiks stellen sich zusehends auf weiter steigende Zinsen in den USA ein. Unter anderem die nach wie vor robuste Wirtschaft gibt Anlass zur Sorge, dass das Zinsniveau auch in der kommenden Zeit auf sonderbar hohem Terrain verweilen dürfte. Aktuell notiert das Zinsband bei 5,25-5,50 Prozent – der höchste Stand in 22 Jahren.