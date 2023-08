TAGESVORSCHAU: Termine am 22. August 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 22. August 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert) DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen GBR: Medtronic, Q1-Zahlen USA: Lowe's Cos, Q2-Zahlen USA: Coty, Q4-Zahlen USA: Macy's, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/23 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 7/23 08:00 NOR: BIP Q2/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/23 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/23 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 8/23 12:00 IRL: Erzeugerpreise 7/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Hybrid-Pk Deutscher Bauernverband (DBV) zur vorläufigen Erntebilanz 2023, Berlin 11:00 DEU: Online-Pressegespräch des Übertragungsnetzbetreibers Amprion zu Windparks auf See, Dortmund Themen sind u.a. die effiziente Anbindung von Offshore-Windparks, der Start eines neuen Windstrom-Projektes sowie geplante Investitionen; u.a. mit Amprion-CTO Hendrik Neumann und Offshore-Geschäftsführer Peter Barth. ZAF: 15. BRICS Gipfel beginnt in Südafrika (bis 24.8.23)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi