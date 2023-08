AKTIE IM FOKUS: Quartalszahlen geben Nvidia-Euphorie weitere Nahrung

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nvidia haben am Mittwoch nachbörslich kräftig zugelegt. Sie gewannen zuletzt 7 Prozent auf knapp 504 US-Dollar und erreichten damit ein Rekordhoch. Sowohl der Gesamtumsatz als auch das bereinigte Ergebnis je Aktie des Halbleiterunternehmens fielen im zweiten Quartal deutlich besser als erwartet aus. Zudem übertraf auch die Umsatzprognose für das laufende dritte Jahresviertel die Schätzungen. Nvidia teilte zudem mit, die Aktienrückkäufe im laufenden Geschäftsjahr fortzusetzen.

Das Unternehmen profitiert derzeit kräftig vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI). Der Entwickler von Grafikprozessoren ist dabei aktiv in den Bereichen KI, High Performance Computing (HPC), Gaming, kreatives Design, autonome Fahrzeuge und Robotik. Bereits zur Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal im Mai hatte ein starker Ausblick von Nvidia für Euphorie unter den Anlegern gesorgt. Die Aktie wurde seither mit kleineren Dellen in Rekordhöhen katapultiert. Zuletzt hatte sie am Dienstag bei knapp unter 482 Dollar ein Rekordhoch erklommen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten./ck/he

