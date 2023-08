DAX® - Erholungsversuch mit Makeln

Ähnliches Muster wie am Vortag: Zunächst startete der DAX® gestern einen Erholungsversuch. Wie bereits zum Wochenauftakt konnte das Aktienbarometer jedoch das Tageshoch (15.799 Punkte) nicht über die Ziellinie retten. Den zweiten Handelstag in Folge steht deshalb eine Tageskerze mit markantem Docht zu Buche. Immerhin „kratzen“ die deutschen Standardwerte zumindest an unserem Signalgeber in Form der Tiefs bei 15.703/15.706 Punkten. Gelingt die Rückeroberung dieser Widerstände, wird eine Erholung deutlich wahrscheinlicher – ein Verhaltensmuster, welches auch durch die drei zuvor ausgeprägten negativen Wochenkerzen begünstigt wird (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 22. August). Auf der Unterseite gilt es dagegen unverändert, das Juli-Tief bei 15.456 Punkten unbedingt zu verteidigen. Auf diesem Level hat der DAX® auch am vergangenen Freitag die Kurve bekommen. Knapp darunter verläuft mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.390 Punkten) zudem eine weitere wichtige Rückzugslinie. Bei einem Bruch dieser Bastion würde die aktuelle Seitwärtsphase zu einer oberen Umkehr mutieren.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

