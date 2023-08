Devisen: Euro macht im US-Geschäft frühe Verluste wett

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im US-Geschäft seine Verluste aus dem Europa-Handel wieder wettgemacht. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,0860 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0805 (Dienstag: 1,0887) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9255 (0,9185) Euro.

Schwache Daten zur Unternehmensstimmung im Euroraum hatten zuvor den Eurokurs belastet. Besonders negativ überraschte bei den ersten Umfragedaten zum August der Rückgang in der deutschen Dienstleistungsbranche. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel auf den tiefsten Stand seit November 2020. "Klarer könnten die Rezessionssignale kaum sein", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank die Daten.

Schlechte Konjunkturdaten machen Zinsschritte der EZB grundsätzlich unwahrscheinlicher, da sie eine weitere Belastung für die Wirtschaft darstellen. Der Euro hingegen würde von weiteren Zinsanhebungen profitieren.

Nachdem die US-Wirtschaft später ihrerseits mit schwachen Daten zur Unternehmensstimmung überraschte, grenzte der Eurokurs seine Verluste wieder ein und stieg. "Der Einbruch des S&P Global Composite Index auf ein Sechsmonatstief im August lässt weitere Zweifel an der Vorstellung aufkommen, dass sich die Wirtschaft beschleunigt", schrieb der Volkswirt Andrew Hunter von Pantheon Economics./ck/he