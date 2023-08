Indien gelingt Mondlandung - "Dies ist ein Siegesschrei für das neue Indien"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Erstmals ist eine Raumsonde am Südpol des Mondes gelandet.

Die indische Landefähre Chandrayaan-3 setze am Mittwoch auf. "Indien ist auf dem Mond", sagte der Chef der indischen Raumfahrtagentur, S. Somanath, am Mittwoch. "Dies ist ein Siegesschrei für das neue Indien", sagte Ministerpräsident Narendra Modi, der die Mondlandung während des BRICS-Gipfel in Südafrika verfolgte. Indien ist erst die vierte Nation, der eine Mondlandung gelingt - nach der früheren Sowjetunion, den USA und China. Der Erfolg markiert den Aufstieg Indiens zu einer Raumfahrtnation.

Für Indien war es der zweite Versuch, eine Sonde auf dem Mond zu landen. Das Gerät ist rund zwei Meter hoch und wiegt gut 1700 Kilogramm. Die Vorgängersonde Chandrayaan-2 war 2019 abgestürzt. Erst am Wochenende scheiterte ein russischer Versuch, erstmals am Südpol des Mondes zu landen. Die Raumsonde Luna-25 zerschellte auf dem Erdtrabanten. Im April war der Versuch des japanischen Startups ispace gescheitert.

Aufgrund des Geländes ist eine Landung am Südpol schwierig. Chandrayaan-3 wird voraussichtlich zwei Wochen lang in Betrieb sein. Wissenschaftler erhoffen sich neue Erkenntnisse über die mineralische Zusammensetzung der Mondoberfläche. Das Eis in der Region könnte Treibstoff, Sauerstoff und Trinkwasser für künftige Raumfahrtmissionen liefern.

