Litecoin verliert in einer Woche 18 Prozent – Anleger weiter auf der Hut

Binnen einer Handelswoche verliert der Litecoin Kurs (LTC) rund 18 Prozent seines Wertes. Mit einer Bewertung von ca. 64 Dollar je Einheit hält sich der Kurs nur knapp über der psychologischen 60-Dollar-Marke. Anleger befinden sich weiterhin unter anderem im Klammergriff der Zinssorgen. Zudem könnten Investoren nach dem jüngsten Litecoin-Halving kräftig Kasse machen.

Zinssorgen belasten: Anleger weiterhin im „Risk-off-Modus“

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks befinden sich nach wie vor im „Risk-off-Modus“, kehren riskanten Anlageklassen den Rücken und gehen nach wie vor auf Nummer sicher. Es herrscht das Prinzip Vorsicht.

Das Notenbank-Event in Jackson Hole (Wyoming) dürfte mittlerweile seine Schatten vorauswerfen. Ab Donnerstag kommen Notenbank-Vertreter aus der ganzen Welt zusammen, um über die geldpolitische Zukunft zu diskutieren. In diesem Kontext gilt es eine Rede am Freitag um 16:05 Uhr durch Fed-Chef Jerome Powell nach geldpolitischen Hinweisen zu untersuchen.