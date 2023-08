Nvidia Aktie gefragt – Hochspannung vor Quartalszahlen

Mit Spannung fiebern Anleger den Quartalszahlen des Chipherstellers NVIDIA entgegen. Der Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) gilt als Trendthema an den Märkten und hat das Interesse auf das Unternehmen in den vergangenen Monaten in die Höhe schnellen lassen.

Chipproduzent Nvidia veröffentlicht nach US-Börsenschluss seine Zahlen

Voraussichtlich nach US-Börsenschluss wird Nvidia die Ergebnisse für das vergangene Quartal veröffentlichen. Auch der Ausblick für das laufende Quartal dürfte von Interesse sein.

Der Chipproduzent steht nach wie vor im Zentrum des Booms der künstlichen Intelligenz: Die Nvidia-Chips fungieren für die Rechenleistung hinter zahlreichen KI-Tools wie etwa ChatGPT. Seit über einer Dekade investiert Nvidia in die Produktion von Chips und Software für KI und gilt bis dato als Branchenprimus.