APA ots news: Volksbanken forcieren das Wachstum - BILD

Der Volksbanken-Verbund setzt seinen Erfolgskurs fort und konnte im ersten Halbjahr 2023 bei der Nachhaltigkeit und Emission von Wertpapieren punkten. Wien (APA-ots) - Die Volksbanken forcierten im ersten Halbjahr 2023 das Wachstum im Kundengeschäft mit unterschiedlichen Maßnahmen. Damit will der Volksbanken-Verbund die Bedürfnisse seiner Kundinnen und Kunden erfüllen. Gleichzeitig verbesserten sich die Volksbanken in internationalen Ratings. * Mit der Zukunftsmilliarde für Österreich wollen die Volksbanken vor allem den Investitionsbedarf heimischer KMU decken und den Bereich Kommerz-Kredite mit einem Finanzierungsvolumen von bis zu einer Milliarde Euro weiter ausbauen. * Mit dem 500 Millionen Euro Green Bond bot die VOLKSBANK WIEN AG eine stark gefragte nachhaltige Anlagemöglichkeit für institutionelle Anleger. * Der Pfandbrief 3,125 % VOLKSBANK WIEN AG Gedeckte Schuldverschreibungen 2023 - 2025 / Serie 6 ist eine mündelsichere Anlageoption, die von April bis Juni gezeichnet werden konnte. Derzeit ist ein weiteres mündelsicheres Produkt bis Mitte September in der Zeichnung, der Pfandbrief 3,25 % VOLKSBANK WIEN AG Gedeckte Schuldverschreibungen 2023 - 2025 / Serie 2. Er verfügt über ein Aaa-Rating (Moodys) und einen hypothekarisch besicherten Deckungsstock als Sondervermögen. Die Veranlagung in Wertpapieren birgt neben Chancen auch Risiken. Für Fragen stehen die Beraterinnen sowie Berater der Volksbank gerne zur Verfügung. * Nachhaltigkeit: Der Volksbanken-Verbund unterstützt heimische Unternehmen mit nachhaltigen Produkten, qualitativ hochwertiger Beratungsleistung und Informationen zum Thema Nachhaltigkeit wie bspw. einem kostenlosen Nachhaltigkeits-Guide. In Kooperation mit dem Österreichischen Genossenschaftsverband (ÖGV) sowie der PowerSolution Errichtung und Betrieb GmbH finanzieren die Volksbanken im Rahmen des klimaaktiv Austrian Green Investment Pioneers Programms erneuerbare Energieanlagen und unterstützen die Gründung von Energiegenossenschaften. Die Volksbanken sponsern außerdem den Green Marketing Award. * Moodys hat Ende Februar das Deposit Rating (Einlagenrating) der VOLKSBANK WIEN AG von Baa1 auf A2 angehoben. Der Ausblick für die langfristigen Einlagenratings ist stabil. Gleichzeitig stufte die Ratingagentur die bca (Basisrisikoeinschätzung) der Bank von Baa2 auf Baa1 hoch. Das verbesserte Rating begründet Moodys mit der erfolgreich abgeschlossenen Restrukturierung der Bank. * Sustainalytics, eine der führenden Agenturen im Bereich Nachhaltigkeits-Ratings, verbesserte das ESG-Risiko der VOLKSBANK WIEN AG von 17,4 auf 10,2. In der Kategorie "Regional Banks" ist die VOLKSBANK WIEN AG damit nun auf dem hervorragenden zehnten Platz - von insgesamt 426 Banken weltweit. Heute veröffentlichte der Volksbanken-Verbund ein gutes 1. Halbjahr 2023. Das Halbjahresergebnis nach Steuern beträgt 169,5 Mio. Euro, der Zinsüberschuss stieg auf 343,5 Mio. Euro. Der Provisionsüberschuss verbesserte sich auf 133,5 Mio. Euro und das Handelsergebnis liegt bei 3,1 Mio. Euro. "Das gute Halbjahresergebnis bestätigt unseren Weg. Die Volksbanken setzen die Erfolgsstrategie eines modernen, dezentralen Verbundes fort. Der Fokus auf Österreich und alle Regionen, die Konzentration auf das Kerngeschäft, die vertrauensvolle Verbindung zu den Kundinnen und Kunden bzw. Partnern sowie die breite Risikostreuung sind Eckpfeiler unserer Strategie", sagt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes. Die Forderungen an Kundinnen sowie Kunden stiegen auf 22,4 Mrd. Euro, wobei die gute Entwicklung bei den KMU-Finanzierungen den Rückgang im privaten Wohnbaugeschäft ausgleichen konnte. Die Kundeneinlagen sind auf 21,5 Mrd. Euro gesunken, wesentlich verantwortlich dafür waren Umschichtungen der Kundinnen und Kunden in die Eigenemissionen der Volksbank und die Fonds der Union Investment. Weitere Informationen zum Halbjahresbericht der VOLKSBANK WIEN AG und des Volksbanken-Verbundes können auf der Website unter [www.volksbankwien.at/investor-relations/berichte] (http://www.volksbankwien.at/investor-relations/berichte) in der Rubrik Berichte abgerufen werden. Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 29,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.041 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 233 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 30.06.2023). Weitere Informationen auf [www.volksbank.at] (http://www.volksbank.at/) bzw. [www.volksbank.at/nachhaltigkeit] (http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit). Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.239 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2023). Weitere Informationen auf [www.volksbankwien.at] (http://www.volksbankwien.at/) bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Rechtsverbindlich und maßgeblich sind alleine die Angaben der Endgültigen Bedingungen des oben genannten neu zu zeichnenden Pfandbriefes. Dieser ist im Zusammenhang mit dem Basisprospekt der Emittentin vom 20.05.2022 zu lesen. Der Basisprospekt wurde am 20.05.2022 veröffentlicht. Potenziellen Anlegerinnen und Anlegern wird empfohlen, den Basisprospekt einschließlich aller Nachträge zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risken und Chancen der Entscheidung, in den Pfandbrief zu investieren, vollends zu verstehen. Der Basisprospekt einschließlich aller Nachträge und die Endgültigen Bedingungen werden in deutscher Sprache von der VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, jederzeit zur Verfügung gestellt. Ein Nachtrag wird durch die Emittentin dann veröffentlicht, wenn ein wesentlicher neuer Umstand eingetreten ist. Anlegerinnen und Anleger, die zwischen dem Eintritt des Umstandes und der Veröffentlichung des Nachtrags gezeichnet haben, werden über die Veröffentlichung des Nachtrags und ein mögliches Widerrufsrecht durch ihre Bank informiert. Diese wird bei einer Ausübung des Widerrufsrechts behilflich sein. Der Basisprospekt, die Nachträge und die endgültigen Bedingungen sind auch auf folgender Internetseite der Emittentin verfügbar: https://www.volksbankwien.at/investor-relations/investor-relations/pr ospekte Der genannte Pfandbrief ist eine Eigenemissionen und dient der Refinanzierung der Bank. Die Emittentin hat daher ein Eigeninteresse beim Vertrieb dieses Pfandbriefes Die Emittentin weist in diesem Zusammenhang auf den nicht vollständig auflösbaren Interessenkonflikt beim Vertrieb des Pfandbriefes hin. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. WERBUNG Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Dir. 