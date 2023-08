Bank Linth LLB AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Bank Linth steigert Ertrag und Gewinn



24.08.2023



Uznach, 24. August 2023 ◆ Die Bank Linth LLB AG hat im ersten Halbjahr 2023 im Zinsengeschäft deutlich zugelegt und ihre Kosten unter Kontrolle behalten. Der Geschäftserfolg ist um über 20 Prozent angestiegen. Nach Rückstellungen für die Umsetzung der neuen Strategie für den Markt Schweiz erzielte die Ostschweizer Bank in der ersten Jahreshälfte einen Gewinn von CHF 16.5 Mio. Das Geschäft der Bank Linth wurde im ersten Halbjahr 2023 durch unterschiedliche Einflüsse geprägt, darunter die weiterhin fragile geopolitische Lage, die volatilen Finanzmärkte und das veränderte Zinsumfeld. "Auch in einer Zeit der Unsicherheit haben uns unsere Kundinnen und Kunden ihr Vertrauen geschenkt", stellt CEO David Sarasin fest. "Das Halbjahresergebnis zeigt klar, dass die Bank Linth weiterhin auf dem richtigen Weg ist – dies wird auch nochmals durch das Bekenntnis der LLB-Gruppe für den Markt Schweiz bekräftigt." Höherer Geschäftsertrag bei tieferem Aufwand

Im ersten Halbjahr 2023 steigerte die Bank Linth ihren Geschäftsertrag um 14.1 Prozent auf CHF 51.0 Mio. Das Zinsengeschäft, der Hauptertragspfeiler der Bank, profitierte von der Rückkehr in eine positive Zinslandschaft und legte gegenüber der Vorjahresperiode um 11.4 Prozent zu. Aufgrund der Unsicherheiten an den Finanzmärkten ging der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 7.6 Prozent zurück. Der Geschäftsaufwand reduzierte sich dank einem konsequenten Kostenmanagement gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 um 1.5 Prozent auf CHF 26.1 Mio. Die Bank Linth hat ihren Geschäftserfolg damit um gut 20 Prozent auf CHF 19.4 Mio. gesteigert. Nach ausserordentlichen Rückstellungen für die Strategieumsetzung, Wertberichtigungen und Steuern, resultiert ein Halbjahresgewinn von CHF 16.5 Mio. Dieser liegt 4.6 Prozent über dem sehr soliden Ergebnis des ersten Halbjahrs 2022. Die Kundenausleihungen nahmen um 0.8 Prozent auf CHF 6.8 Mia. zu. Der Hypothekenbestand, die wichtigste Komponente des Ausleihungsgeschäfts, stieg dabei um 1.1 Prozent. Die Bank hielt auch in der Berichtsperiode an ihrer bisherigen risikobasierten Kreditpolitik fest. Die Kundengelder (Kundeneinlagen und Kassenobligationen) lagen zur Jahresmitte bei gerundet CHF 4.5 Mia. und damit praktisch auf dem Niveau von Ende 2022. Neue Strategie in Umsetzung

Die LLB-Gruppe und die Bank Linth haben im Mai die nächsten strategischen Schritte für den Schweizer Markt festgelegt. Aufbauend auf den Stärken der Bank Linth werden das Private Banking, das Firmenkundengeschäft und das Geschäft mit externen Vermögensverwaltern ausgebaut. Das Direktkundengeschäft der Bank Linth bleibt ein zentraler Pfeiler. Der persönliche Kundenkontakt steht weiterhin im Mittelpunkt, gleichzeitig erweitert die Bank ihr digitales Produkteangebot. In Zürich und St. Gallen ist die Eröffnung neuer Standorte geplant. Die Projekte zur Umsetzung der strategischen Neuausrichtung wurden im Frühsommer erfolgreich gestartet. Manfred Pfammatter hat am 1. Juli 2023 als neues Mitglied der Geschäftsleitung die Verantwortung für das Firmen- und Direktkundengeschäft der Bank Linth übernommen. Er ist seit 2013 für die LLB-Gruppe tätig und verantwortet auch das gruppenweite Firmenkundengeschäft. Manfred Pfammatter sagt über seine neue Funktion: "Ich freue mich, künftig das Firmenkunden- wie auch Direktkundengeschäft der Bank Linth mitzugestalten. Gerade das Direktkundengeschäft ist unser starkes Fundament, auf dem wir weiter aufbauen werden." Die Rekrutierung für die Nachfolge von David Sarasin ist gestartet; David Sarasin wird die strategische Weiterentwicklung noch bis Ende Jahr begleiten. Perspektiven für die zweite Jahreshälfte

Die weltpolitischen Spannungen, die Unsicherheiten an den Finanzmärkten und das eher verhaltene Wachstum der Schweizer Wirtschaft werden die Bankbranche vermutlich auch in den verbleibenden Monaten von 2023 begleiten. Die Bank Linth ist zuversichtlich, dass sie ihre Kundinnen und Kunden gerade auch in herausfordernden Zeiten wirkungsvoll unterstützen kann. Die grosse Expertise der LLB-Gruppe im Privat- und Firmenkundengeschäft sowie im Private Banking wird in Zukunft noch stärker zum Ausdruck kommen. Die Gruppe verfolgt eine One-Brand-Strategie: alle Gesellschaften treten künftig unter der gemeinsamen Marke "LLB" auf. Die neue kompakte Markenbezeichnung bildet die Grundlage für eine überzeugende Marktpräsenz und die Realisierung der sich bietenden Wachstumschancen. Der neue Markenauftritt wird Mitte September präsentiert. Der Halbjahresbericht 2023 steht als Download unter www.banklinth.ch/berichte zur Verfügung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Cornelia Zeh, Medienverantwortliche Bank Linth, Telefon 055 285 71 31 oder E-Mail kommunikation@banklinth.ch. Zur Bank Linth

Die Bank Linth (www.banklinth.ch) ist mit 17 Standorten und einem Geschäftsvolumen von CHF 14.2 Mia. die grösste Regionalbank der Ostschweiz. Mit einem zukunftsweisenden, auf die persönliche Beratung ausgerichteten Geschäftsstellenkonzept ist sie in den sechs Regionen Linthgebiet, Zürichsee, Ausserschwyz, Sarganserland, Winterthur und Thurgau vertreten. Sie befindet sich im Besitz der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB).

