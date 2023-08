DAX® - Heute mehr Momentum?

„Erholungsversuch mit Makeln“ titelten wir gestern in Bezug auf den DAX®. Dem ist auch heute wenig hinzuzufügen, denn dem Aktienbarometer gelang zwar die Rückeroberung der Tiefs bei 15.703/15.706 Punkten, aber Momentum will (bisher) nicht so recht aufkommen. Wie bereits an den beiden Vortagen konnten die deutschen Standardwerte ihr Tageshoch (15.821 Punkte) auch gestern nicht halten – per Tagesschlusskurs steht sogar eine rote Kerze zu Buche. Eine Erholung wird zwar durch das Phänomen „drei negative Wochenkerzen“ in Folge (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 22. August) begünstigt, doch ein wenig mehr Aufwärtsdynamik wäre schon wünschenswert. Auf der Unterseite gilt es dagegen unverändert, die Tiefpunkte von Juli und August bei 15.469/15.456 Punkten unbedingt zu verteidigen. Zusammen mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.398 Punkten) entsteht auf diesem Niveau eine absolute Kernunterstützung, deren Unterschreiten eine Topformation vervollständigen würde. Wie so oft donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) gibt es wieder mehr Bären (35,9 %) als Bullen (32,3 %) unter den US-Privatanlegern. Die Prozentsätze fallen aber insgesamt recht unspektakulär aus.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.