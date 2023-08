DAX: Kurssprung komplett ausverkauft

Der Deutsche Aktienindex DAX startete heute äußerst fest in den Donnerstagshandel um 15.876 Punkten, musste aber bereits in der ersten Tageshälfte alle seine Gewinne abgeben und fiel auf den gestrigen Schlusskurs um 15.728 Zählern zurück. Solange allerdings diese Unterstützung hält, bleibt ein Anstieg an 16.000 Punkte immer noch realistisch.

Erst über dem Niveau und Tagesschlusskursen von über 15.800 Punkten wird ein weiterer Lauf in den Widerstandsbereich zwischen 15.909 und 16.000 Punkten favorisiert. Dort müsste eine erneute Auswertung des Barometers stattfinden.

Unterhalb von 15.700 Zählern würden allerdings die Rückfallrisiken auf 15.612 und darunter 15.542 Punkte wieder sichtlich zunehmen. Im Zweifel müsste noch einmal der EMA 200 bei aktuell 15.413 Punkten als Support einspringen.

Richtig zur Sache dürfte es allerdings erst im morgigen Handel zur Sache gehen, wenn FED-Chef Jerome Powell beim Notenbankertreffen in Jackson-Hole seine Rede zur weiteren Zinspolitik abhalten wird. Mit erhöhter Volatilität ist dann praktisch in allen Asset-Klassen zu rechnen.