Deutsche Anleihen: Kaum Bewegung vor Notenbankertreffen in den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag auf der Stelle getreten. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gab bis zum Mittag um 0,04 Prozent auf 132,76 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 2,49 Prozent.

"Nach der deutlichen Renditebewegung während der vergangenen zwei Handelstage erscheinen weitere Kurvenverschiebungen nach unten vor den Auftritten von Powell und Lagarde am Freitag wenig wahrscheinlich", schrieben die Experten der Deka-Bank. Am Nachmittag beginnt in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming) das geldpolitische Symposium, von dem sich Marktteilnehmer Hinweise auf die Geldpolitik erhoffen. Am Freitag werden auch Reden von US-Notenbankchef Jerome Powell und der Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, erwartet.

Am Vortag hatten überraschend schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone die Erwartung befeuert, die EZB könnte ihre Leitzinsen im September nicht weiter anheben. Den Kursen europäischer Staatsanleihen verlieh das Auftrieb. Laut Dekabank preisen immer weniger Marktteilnehmer eine weitere Anhebung des Einlagezinses auf 4,0 Prozent ein. "Wir sehen uns in den Erwartungen bestätigt, dass die EZB bei der kommenden Sitzung am 14. September pausieren wird und dass mit 3,75 Prozent der Zinsgipfel in der Eurozone erreicht ist."/jcf/jsl/jha/